Vueling confirma el aumento de un 15% de sus plazas en Lavacolla tras el cierre de la base de Ryanair

El anuncio no se ha hecho esperar; y tal y como adelantó EL CORREO GALLEGO el pasado sábado, Vueling aumentará su oferta en el aeropuerto de Santiago un 15% tras conocerse el cierre de la base de Ryanair. Así lo ha anunciado este martes la compañía española en un comunicado en el que se recoge que incorpora un avión adicional y ofrecerá más de 578.000 plazas en invierno, un quince por ciento más con respecto a 2024.

Esto representa 76.700 asientos adicionales con respecto a la última temporada de invierno. Para dar respuesta al incremento de operativa, explica la compañía también incorporará un avión adicional entre el 15 de diciembre y el 6 de enero, que operará definitivamente a partir de la temporada de verano de 2026. Este aumento de la capacidad añade 28 frecuencias semanales adicionales al programa de invierno desde y hacia Santiago y se traduce en una mayor oferta en rutas clave.

La ruta entre Santiago y Barcelona suma 6 frecuencias semanales adicionales, alcanzando un total de 28, con conexión a cerca de 90 destinos (60 internacionales). Con Palma de Mallorca se añaden 4 frecuencias semanales más, llegando a 11. En Canarias, se incrementan una frecuencia semanal a Fuerteventura, 3 a Tenerife y 4 a Las Palmas. Se añaden 3 frecuencias semanales a Sevilla y 4 a Málaga. Se recupera la ruta de Santiago a Alicante, con 2 frecuencias semanales en invierno. Mientras que a nivel internacional, vuelve la conexión Santiago–Zúrich con 3 frecuencias semanales (del 5 de diciembre al 9 de enero), y se mantienen Londres —con Heathrow como novedad— y París.

De esta manera, Vueling contrarresta la salida de Ryanair, puesto que con esta oferta adicional trata de reforzar las rutas que ha eliminado la aerolínea irlandesa de bajo coste. En Santiago, donde la aerolínea opera desde 2006, Vueling ha transportado más de 9,6 millones de pasajeros hasta 2024. El año pasado la compañía desplazó a más de 1,2 millones de pasajeros y solo en lo que va de 2025 ya han volado con Vueling cerca de 760.000 pasajeros.

Para Jordi Pla, director de planificación de rutas y estrategia de Vueling, “la apuesta por el refuerzo de la conectividad de Santiago reafirma nuestra ambición de consolidarnos como la aerolínea clave en el mercado nacional, así como en los principales corredores entre España y Europa. Ampliamos la conectividad de Santiago a destinos clave nacionales e internacionales de forma directa y potenciamos las conexiones a 60 destinos internacionales a través de Barcelona. Además, con este nuevo avión en Santiago generaremos un impacto positivo directo en el territorio más allá del valor de la propia conectividad”.