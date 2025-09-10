Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 10 de septiembre en Santiago?

Muestra sobre la obra del ourensano Augusto Pacheco

FONSECA. Desde el pasado viernes y hasta el 30 de septiembre, el Colexio de Fonseca acoge Mentindo con mestría. Montaxes fotográficas de Augusto Pacheco (1948-1973), comisariada por los fotógrafos Vítor Vaquero y Manuel Pérez Rúa, y el artista plástico Ánxel Huete. Una exposición con la obra del ourensán que vio la luz durante un cuarto de siglo cada 28 de diciembre, coincidiendo con los Santos Inocentes, en La Región, y en la que resumía con un texto periodístico y una imagen más o menos fantástica, el año que tocaba a su fin.

Invasion de crocodilos en el río Miño (1949) / Augusto Pacheco

Universidad y territorio en Casa RIA

Casa RIA cierra el ciclo ‘Universidad y territorio’ inaugurando a las 18:00 horas la muestra sobre los proyectos del alumnado de la Universidad de Navarra, en un acto que contará con el presidente de la Fundación RIA, David Chipperfield, y el director xeral de Cultura, Anxo M, Lorenzo. Se puede ver de lunes a sábado, de 10:00 a 17:00 horas.

García Iglesias hablará sobre Juan Sanmartín y el doctor Teijeiro

EN LA RSEAPS. El catedrático emérito de Historia del Arte de la USC y vicepresidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago, José Manuel García Iglesias, profundizará hoy, a partir de las 19:30 horas en la sede de la RSEAPS, sobre dos figuras clave para Santiago en la segunda mitad del siglo XIX. La mesa de debate "El doctor Teijeiro y su esposa ante el escultor Juan Sanmartín, un modo de ver y hacer", se incluye en el ciclo La RSEAPS y sus fondos artísticos, en el que colabora el grupo de investigación Iacobus.

Ruta ciclista por el Banquete de Conxo

SEMANA CULTURAL. Una ruta ciclista a través del bosque del Banquete de Conxo será la actividad central de la programación prevista para hoy dentro de la XXXVIII Semana Cultural de Conxo. La ruta, en colaboración con el Club Ciclista Compostelano comenzará a las 17:30 horas en la plaza de Aurelio Aguirre, donde terminará con una merienda saludable.

Charla de Mercedes Rozas en Couceiro

La historiadora del arte y crítica Mercedes Rozas protagonizará esta tarde, a las 18:30 horas en la Libraría Couceiro, una charla y posterior recorrido sobre Compostela 1923-1936: Plástica en Santiago, dentro de una actividad organizada por la Agrupación Cultural O Galo que permitirá descubrir el ambiente cultural de la Compostela de comienzos del siglo pasado.

El Auditorio mira a la ‘performance’ femenina

Facémolo co corpo. A performance é cousa de mulleres recoge el trabajo de artistas, capaces de sostener por sí mismas un relato en torno a la historia de la performance desde finales de los años sesenta, cuando este lenguaje artístico se desarrolla con fuerza. La muestra está abierta en el Auditorio de Galicia hasta el 25 de septiembre y se puede visitar a diario en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00.

Charla-concierto sobre los Beatles en Filosofía

Invitado por la Asociación de Antigas Alumnas e Alumnos de la Universidade de Santiago, Francisco Castro ofrecerá esta tarde una charla-concierto sobre los Beatles en la Facultade de Filosofía. La cita es a partir de las 19:00 horas y la entrada es gratuita, previa inscripción en el correo electrónico alumni@alumniusc.com.