El circo toma el Centro Dramático Galego 41 años después con ‘A serie clopen’

«El circo ha evolucionado, ya no solo pasa bajo una carpa, pasa en muchos lugares, en el cine, en las plazas, en los teatros». Así razonaba la actriz catalana Pepa Plana, Premio Nacional, en charla con este diario hace un año el crecimiento de esta disciplina escénica que desde este jueves, 11 de septiembre, centra la nueva producción propia del Centro Dramático Galego (CDG) con el estreno de A serie clopen.

A las 18 horas está prevista la premiere en el Salón Teatro de Santiago de esta pionera producción. En 41 años, desde su fundación en 1984, es la primera vez que la citada compañía pública gallega apuesta al completo por una producción (de 90 minutos) basada en el circo.

Funciones y entradas

«Es un espectáculo con ritmo de scroll», señala su director Pablo Reboleiro (fundador de la compañía Pistacatro) en la rueda de prensa celebrada ayer en el citado teatro de la Rúa Nova, que acogerá funciones abiertas al público del 12 de septiembre al 26 de octubre (con entradas a 10 euros;6 € el domingo).

«Siempre con funciones a las 18 horas, en lo que llamo el horario champions, para que todo el mundo pueda venir en transporte público, ya que mantenemos el servicio de autobuses y las Impro-Versiones (variantes libres de la obra)», aclara el director del CDG, Fran Núñez, para quien A serie clopen «es una producción grande y potente», al tiempo que el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) de la Xunta de Galicia, Jacobo Sutil, añade: «Es una obra con acrobacias, circo, música y mucho humor, con un elenco formado por muchas personas que contribuyeron a la profesionalización del circo en Galicia, personas que logran con A serie clopen que sea la primera vez que el circo protagonice una obra del CDG».

Matemáticas y ciencia en el arte

A serie clopen nace de ideas iniciales de Pablo Reboleiro. «No partíamos de un texto, lo que supuso una mayor dificultad para el trabajo de dramaturgia que hizo Clara (Gayo). Es la primera vez que puedo trabajar con una dramaturga que convierte las ideas y los textos cortos en algo mágico», relata antes de que continúe la citada actriz y autora teatral: «Soy más dramaturga de texto y combinar el hilo narrativo con las disciplinas del circo a través de las adolescentes protagonistas de la obra, era algo difícil... En realidad, la obra cuenta la despedida de una nena de sí misma porque ya se hace mayor», apunta Clara Gayo.

«En esta obra queremos devolver las matemáticas y la ciencia al mundo del arte, y hablamos de algo muy actual, de esas generaciones de jóvenes que, sobre todo en el caso de los chicos, hoy tienden al odio, pero... que nadie se asuste no lo hacemos de forma panfletaria, solo hay que dejarse llevar por la poética de la obra», aclara Reboleiro antes de dar las gracias al CDG por tener «tres meses de ensayos», tiempo que supera las habituales ocho o nueve semanas de probaturas.

Obra con trasfondo social

El elenco de A serie clopen está formado por Marián Bañobre, Luz García, Johanna Hess, Raquel Oitavén, Inés Santos, Guillermo Solo y Natalia Pajarito.

García, como parte de la franja más joven del equipo, alude al trasfondo social de la obra. «Hay algo que cambiar, algo que no estamos haciendo bien como sociedad y es necesario hablar de ello desde el punto de vista de la cultura». Y su compañera Inés Santos incide en esa valentía.

«En una sociedad tan individualista como la actual es un gustazo formar parte de una obra que sirve de reflexión y de divertimiento, que muestra que sigue abierto el espíritu crítico entre la gente joven», dice sobre un montaje cuyo director subraya que «va a encantar a la rapazada».

Raquel Oitavén, por su parte, comenta que estamos ante una obra «con muchas capas» que puede ampliar las dinámicas del teatro en Galicia. «De aquí en adelante, las artes del circo, la danza y demás artes escénicas, deben seguir colaborando...».

Gira por Galicia y Portugal

Tras su estancia en Santiago, esta nueva producción del Centro Dramático Galego (CDG) se representará también en teatros de Quiroga, Vilalba y Rianxo, aparte de salir de gira por la vecina tierra de Portugal con citas en escenarios de Coimbra y Evora. «Esa gira por Galicia será un desafío logístico porque vamos a teatros no adaptados para un montaje como este, pero ese es también el papel del CDG», subraya su director, Fran Núñez.