Crece la matrícula de nuevo ingreso en la USC: un 12,3% desde 2018

Este lunes arrancó un nuevo curso en la USC con 4.940 nuevos alumnos, de los que 3.990 estudian un grado en el Campus de Santiago y 950 en el Campus de Lugo. En referencia a los datos de primera matrícula del curso anterior se percibe un incremento en 151 alumnos/as en el conjunto de la institución académica. En Santiago son 75 más.

Estos datos, facilitados por la Universidade, son provisionales ya que todavía está abierta la matrícula en plazas vacantes. Hoy mismo la Ciug (Comisión Interuniversitaria de Galicia ) publica un nuevo llamamiento, el séptimo, fijando para mañana y pasado los días para poder efectuar la matrícula. El último, si fuera necesario, está marcado para el 10 de octubre.

En comparativa con el curso 2018-2019, coincidiendo con el año en que Antonio López comenzó su etapa como rector, los jóvenes que comenzaban sus estudios en la USC eran 4.398 (3.726 en Santiago y 672 en Lugo). De esta manera, el incremento en la matrícula de nuevo ingreso en estos siete años en la USC es del 12,3%, siendo en Santiago del 7% y en Lugo del 41,3%.

Sobre los motivos de esta evolución positiva, Antonio López citaba a EL CORREO GALLEGO en días previos al inicio del curso «a redefinición do mapa de titulacións e outras novas que se implantaron».

Para conocer el número de estudiantes de grado de este curso habrá que esperar a que se cierre la matrícula, según informan desde la propia institución. El año pasado por estas fechas la cifra provisional era de 19.883 estudiantes (12.733 mujeres y 7.150 hombres).

En el curso 2018-19 la cifra total de estudiantes –incluyendo los de grado, máster y doctorado– de la institución académica era de 24.639, siendo 15.052 mujeres y 9.587 hombres. El curso pasado fueron 25.370 (15.717 mujeres y 9.653 hombres), lo que supone un incremento de un 2,96 por ciento. Se trata de datos incluidos en el informe de gestión 2018-2025.