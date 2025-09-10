Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago

El inicio de septiembre ha activado la cuenta atrás para conocer si Santiago podrá contar con una importante inyección económica procedente de la Unión Europea destinada a transformar la zona norte de la ciudad en el próximo lustro. En febrero el gobierno local presentó su plan, dotado con una inversión de 20 millones de euros, de los que el 60 %, 12 millones, se financiarían a través de fondos Feder para las Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL). El plazo para resolver el proceso, a cargo del Ministerio de Hacienda, venció a finales de agosto, según lo estipulado en la convocatoria, con lo que la decisión debería hacerse pública de manera inminente. En Raxoi permanecen a la espera y les consta que la resolución está avanzada, pero aún desconocen si su propuesta está entre las elegidas.

El Plan de Acción Integral (PAI) de Santiago, denominado Horizonte Compostela, consta de 13 actuaciones divididas en tres proyectos. El primero de ellos, Santiago Transforma, concentra casi la mitad de la inversión prevista, 9,9 millones. Incluye la puesta en marcha de la Factoría Moza en Salgueiriños, en la estructura a medio construir que hace más de dos décadas estaba pensada para albergar un parque comarcal de bomberos. En la parcela anexa, Raxoi plantea la construcción de un espacio de equipamiento deportivo, que también actuaría como pieza urbana de costura, resolviendo los desniveles existentes entre la Avenida da Coruña y Salgueiriños.

Además, este apartado contempla la rehabilitación de cinco edificios en ruinas ubicados en la Rúa da Caramoniña que podrían albergar hasta un máximo de nueve viviendas de promoción pública. En junio el edil de Urbanismo, Iago Lestegás, anunció la apertura de la licitación para redactar el proyecto y fijó como objetivo poder iniciar las obras en 2026.

En caso de no obtener los fondos europeos, el concelleiro señaló que podrían acudir a otras vías de financiación. En un sentido similar se expresó la titular de Xuventude, María Rozas, cuando presentó la Factoría Moza, asegurando que el objetivo del Concello «é que se faga por unha vía ou por outra».

Mejora de la accesibilidad

El segundo gran plan, bautizado como ‘Santiago Accesible’ y dotado con 7 millones de euros, recoge la construcción de un ascensor que conecte la Almáciga con San Caetano. El elevador se ubicaría en la intersección de las calles do Pino y de Touro, en su parte alta, para conectar con la Rúa de Ánxel Casal en su zona baja. Asimismo, está previsto abrir un nuevo vial de acceso al barrio de A Almáciga desde Basquiños,conectando con la rúa Arzúa.

Por otro lado, el Concello planifica una reurbanización de la Praza de Ultreia y de su entorno, con criterios de sostenibilidad, accesibilidad y seguridad, recuperando la plaza, potenciando el espacio de relaciones y mejorando los recorridos peatonales y las zonas verdes y de estancia.

Del mismo modo, está prevista una reforma de la Avenida do Cruceiro da Coruña con la intención de convertirla en un corredor ecológico urbano. Para ello, se ejecutaría una nueva distribución de la vía, eliminando dos carriles, incorporando un carril bici y acondicionando zonas de estancia. Con esta obra se daría continuidad además a la transformación que supondrá la actuación del llamado conector central que llega hasta el ámbito de Basquiños.

Prevención de inundaciones

Finalmente, el proyecto ‘Santiago Resiliente’, con 3,3 millones de euros en acciones, incluye la rehabilitación del colector de pluviales de la avenida de Lugo para prevenir las inundaciones en los puntos más bajos. Las deficiencias estructurales que presenta esta canalización provoca anegamientos severos en la rotonda de Fontes do Sar cuando se producen episodios de fuertes lluvias.

Este capítulo abarca además la renaturalización del río Corgo, en las zonas de Salgueiriños y de Vite. En el primer punto, junto a la Rúa Manuel María, se recuperará un pequeño tramo del río que está soterrado, y se mejorará todo el entorno, incrementando el espacio destinado a los vecinos. En Vite, se trata de descanalizar el río Corgo, que actualmente discurre a través de un encofrado de cemento, y de renaturalizar sus márgenes.

Hasta 2029

Las actuaciones previstas ponen el foco en la sostenibilidad, la accesibilidad y la inclusión, buscando impulsar una de las zonas menos favorecidas de la ciudad. En caso de obtener la financiación comunitaria, el plazo para ejecutar las actuaciones del PAI Horizonte Compostela se extendería hasta 2029. El plan concreta algunos de los objetivos incluidos en la Estratexia de desenvolvemento integrado local-Axenda urbana Santiago de Compostela (EDIL-AUS) aprobada por el pleno municipal en septiembre de 2022.

Si la solicitud obtiene el visto bueno de Hacienda para recibir la subvención europea de 12 millones, la cantidad restante, 8 millones, correría a cargo de las arcas municipales. En algunos proyectos, como la Factoría Moza, Raxoi ya ha expresado su intención de implicar a otras administraciones.

