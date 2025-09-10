Una gallega afincada en Santiago en la Flotilla a Gaza: “Avisaron de que iamos ser tratados como terroristas”

“Era algo que nos esperabamos antes ou despois. A ameaza estivo aí desde o inicio. Desde o comezo, Israel dixo que iamos ser tratados como terroristas”. Con estas palabras, la abogada gallega Sandra Garrido –una de las cientos de personas que partieron hace unas semanas desde el puerto de Barcelona rumbo a Gaza a bordo de una veintena de barcos para acabar con el bloqueo de Israel en el enclave palestino–, relata a EL CORREO GALLEGO, algo más calmada, lo vivido en la madrugada del martes en el puerto de Túnez, donde uno de los buques insignia de la Global Sumud Flotilla, el Familia, barco de bandera portuguesa a bordo del cual se encontraban figuras como Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, sufrió un grave incidente. Según los activistas, se trató de un ataque con dron que no causó muchos daños al buque, que se está reparando mientras los tripulantes ya se encuentran a salvo; para las autoridades tunecinas, en cambio, todo apunta a un accidente fortuito.

La abogada gallega Sandra Garrido Fernández, a bordo de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla, antes del ataque con dron denunciado por los activistas que forman parte de esta misión humanitaria / Cedida

Precisamente, Garrido nos atiende desde muy cerca del lugar de los hechos. Lo hace vía telefónica, amarrada en puerto, lugar en el que pasó la noche antes de continuar este miércoles la travesía hacia Gaza. Ella se enteró de lo sucedido, a escasos diez kilómetros, por un chat grupal por el que todos los activistas que forman parte de esta misión humanitaria están continuamente en contacto por si sucede algún contratiempo.

A pesar del ataque del dron denunciado por los organizadores de la Global Sumud Flotilla, Garrido asegura a este medio que, pase lo que pase, “non nos van parar”. “Estamos todos a unha. O dron caeu e a sensación é de ir máis para diante. Non imos parar e temos que abrir un corredor humanitario, aínda que iso supoña que teñamos que poñernos en risco”, sentencia Garrido.