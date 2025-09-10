Una popular influencer gallega encuentra su nueva cafetería favorita en Santiago de Compostela: "O café está impresionante"

El café, para muchos y me incluyo, es uno de los grandes placeres de la vida. Ya sea en forma de ritual, como parte imprescindible de nuestra rutina para empezar el día; o como elemento social, convirtiéndose en el ingrediente perfecto de infinidad de conversaciones interesantes, es una pieza que hace nuestro día a día más ameno y, en definitiva, mejor.

Sea como fuere, el café es un producto que nos mueve, hasta el punto que empresas como 'Starbucks' o 'Nespresso' basan su modelo de negocio en él y les reporta millones de euros cada año fruto de una pasión que crece cada hora que pasa.

No solo a gran escala existen negocios entorno a este "oro negro", como algunos lo denominan, sino que miles de pequeñas empresas surgen cada año con el café como epicentro. Es el caso de las cafeterías y, más recientemente, las cafeterías "con café de especialidad", que están invandiendo los epicentros de las ciudades con una gran demanda. Santiago no es ajena a esta "fiebre" y recientemente la influencer gallega Sara Seco ha descubierto a sus seguidores su nueva "cafetería favorita": Reis Coffee Co., que abrió sus puertas recientemente en la avenida de Rosalía de Castro.

La compostelana, que recientemente se hizo con el premio 'Youtubeiras +', crea contenido 'life style' y en uno de sus últimos vídeos ha querido compartir uno de sus rincones favoritos de su ciudad natal.

Así es Reis Coffee Co. para Sara Seco

"Atopei nova cafetería favorita e teño que ensinárvola. Reis Coffee sitúase en avenida de Rosalía, 57. É pequena, acolledora e bonita", iniciaba narrando en el vídeo y poniendo ya los dientes largos a sus seguidores.

Carta de precios de 'Reis Coffee Co.' / TIKTOK: SARASECORIAL

"Para falarmos de café de especialidade ten uns prezos moi axustados. E o máis importante: o café está impresionante. Creo que a vós tamén vos gustará", explicaba a sus 'followers' tras mostrar varias panorámicas del local en las que también se veía la carta de precios.