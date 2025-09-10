“Levan dous anos mercadeando cos cargos”: los no adscritos cargan contra la entrada de Aitor Bouza en el Parlamento

Los cambios recientes en la Subdelegación del Gobierno en A Coruña que ha propiciado la entrada de Aitor Bouza en el Parlamento gallego han generado críticas entre los antiguos miembros del grupo socialista en Santiago que fueron expulsados del partido.

El edil Gonzalo Muíños ha valorado este miércoles en rueda de prensa la decisión de relevar a María Rivas de la subdelegación del Gobierno para situar a Julio Abalde y dejar paso a Aitor Bouza en el Parlamento: "É algo que non nos colle por sorpresa. Levan dous anos mercadeando co cargo de subdelegada do Goberno, primeiro ofrecéndollo a Gumersindo Guinarte, que buscaba un posto máis cómodo, así nolo trasladou. Agora co señor Abalde. Lograron convencelo, pero será efémero porque en menos dun ano cumpre 70 anos e terá que deixar o cargo".

Muíños añade que, tras ser “condenados ao ostracismo político”, ahora Abalde acepta el cargo, abriendo paso a la entrada de Bouza en el Hórreo: “Intentárono con nós, e non o conseguiron. Agora conseguírono con Abalde".

El diputado del PSdeG Julio Abalde será el nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña en sustitución de María Rivas / PSDEG

Rosón: "Venceu a política da testosterona e dos egos"

También Mercedes Rosón, otra de las expulsadas, denunció la carga política y de género que percibe en esta decisión: "venceu a política da testosterona e dos egos por riba da cidadanía, porque esta decisión ten unha carga enorme de machismo. Dígoo porque está claro que non busca o mellor para santiago, nin para galicia nin para o PSOE. Do que se trata é do que se procurou sempre: buscar un cargo para Aitor Bouza. Iso estivo sempre en xogo e Abalde, o señor Guinarte e a señora Marta Abal accederon a ser meros peóns a cambio, supoño, dalgunha prebenda".

Rosón subraya que, frente a estas prácticas, los cuatro ediles díscolos, finalmente expulsados del partido y ahora no adscritos, han mantenido su “leal mandato representativo”: “Gonzalo, Mila, Marta e eu saímos á rúa coa cabeza alta, aínda hoxe. Non sei se outros poden facer e dicir o mesmo".