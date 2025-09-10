Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rosón alerta de retrasos en los salarios al personal de los centros socioculturales de Santiago

Raxoi afirma estar al día de los pagos a la empresa y licitará el nuevo contrato cuando tenga los informes técnicos

Mercedes Rosón y Gonzalo Muíños con representantes sindicales de la plantilla de los CSC de Santiago.

Mercedes Rosón y Gonzalo Muíños con representantes sindicales de la plantilla de los CSC de Santiago. / Cedida

Redacción

Santiago

Mercedes Rosón y Gonzalo Muíños se reunieron ayer con la representación sindical de los trabajadores de los centros socioculturales de Santiago para analizar los impagos de nóminas y lo que los ediles no adscritos consideran una «nefasta xestión de recursos», después de que la empresa responsable de los dos lotes en los que se divide el servicio, Serviplus, «amagase con abandonar o servizo en varias ocasións desde finais do 2023».

Riesgo de huelga

Ambos advierten del riesgo de que se deje el servicio a finales de octubre cuando remate la prórroga de la concesión. Por ello, Rosón reclama prioridad en la tramitación del expediente para una nueva licitación y resalta que los retrasos en los pagos persisten, ya que las 70 personas de la plantilla que depende de Serviplus «aínda non recibiron a nómina de agosto nin a paga extra de xuño». La edil pedirá explicaciones en el primer pleno del curso político y alerta del riesgo de huelga de unos trabajadores «afogados pola empresa e aparentemente esquecidos polo Concello».

Noticias relacionadas y más

Desde Raxoi se asegura que se está al día en los pagos a la empresa y se señala que los pliegos para una nueva contratación ya están listos, de forma que «iniciarase a licitación en canto estean os informes dos diferentes departamentos técnicos». Recuerda el Concello de Santiago que la prórroga en vigor termina en octubre y que habría opción de otra más, si bien «non é a vontade do Goberno esgotala».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: 'As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos
  2. El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
  3. Ryanair admite que su futuro en Lavacolla está condicionado por el cierre de la pista el próximo año
  4. Quejas de los vecinos de la rúa Carretas de Santiago por la actitud incívica de algunos turistas
  5. El 30 % de las viviendas que se subastan en Santiago no encuentran comprador
  6. Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad
  7. De una licencia VTC a la Malatesta: una veintena de negocios buscan cambiar de manos en Santiago
  8. El Monte Gaiás, territorio de fantasía en Santiago

Crece la matrícula de nuevo ingreso en la USC: un 12,3% desde 2018

Crece la matrícula de nuevo ingreso en la USC: un 12,3% desde 2018

Una gallega afincada en Santiago en la Flotilla a Gaza: “Avisaron de que iamos ser tratados como terroristas”

Una gallega afincada en Santiago en la Flotilla a Gaza: “Avisaron de que iamos ser tratados como terroristas”

El circo toma el Centro Dramático Galego 41 años después con ‘A serie clopen’

El circo toma el Centro Dramático Galego 41 años después con ‘A serie clopen’

Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago

Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago

El WOS da a conocer los altavoces creados por hermanos compostelanos Portela Seijo

El WOS da a conocer los altavoces creados por hermanos compostelanos Portela Seijo

Rosón alerta de retrasos en los salarios al personal de los centros socioculturales de Santiago

Rosón alerta de retrasos en los salarios al personal de los centros socioculturales de Santiago

Suma 9 millones de oyentes al mes en Spotify y dará un concierto en Santiago: Patrick Watson

Suma 9 millones de oyentes al mes en Spotify y dará un concierto en Santiago: Patrick Watson

La carrera de la Policía Nacional en Santiago bate récord de recaudación en España: 32.000 euros para ACEM

La carrera de la Policía Nacional en Santiago bate récord de recaudación en España: 32.000 euros para ACEM
Tracking Pixel Contents