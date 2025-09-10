Rosón alerta de retrasos en los salarios al personal de los centros socioculturales de Santiago

Mercedes Rosón y Gonzalo Muíños se reunieron ayer con la representación sindical de los trabajadores de los centros socioculturales de Santiago para analizar los impagos de nóminas y lo que los ediles no adscritos consideran una «nefasta xestión de recursos», después de que la empresa responsable de los dos lotes en los que se divide el servicio, Serviplus, «amagase con abandonar o servizo en varias ocasións desde finais do 2023».

Riesgo de huelga

Ambos advierten del riesgo de que se deje el servicio a finales de octubre cuando remate la prórroga de la concesión. Por ello, Rosón reclama prioridad en la tramitación del expediente para una nueva licitación y resalta que los retrasos en los pagos persisten, ya que las 70 personas de la plantilla que depende de Serviplus «aínda non recibiron a nómina de agosto nin a paga extra de xuño». La edil pedirá explicaciones en el primer pleno del curso político y alerta del riesgo de huelga de unos trabajadores «afogados pola empresa e aparentemente esquecidos polo Concello».

Desde Raxoi se asegura que se está al día en los pagos a la empresa y se señala que los pliegos para una nueva contratación ya están listos, de forma que «iniciarase a licitación en canto estean os informes dos diferentes departamentos técnicos». Recuerda el Concello de Santiago que la prórroga en vigor termina en octubre y que habría opción de otra más, si bien «non é a vontade do Goberno esgotala».