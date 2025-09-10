Enfermos de ELA ponen el foco en la accesibilidad a su llegada a Santiago

Decenas de personas con esclerosis lateral amiotrófica de toda España culminaron ayer de forma simbólica un tramo del Camino como una llamada de atención a las autoridades sobre los persistentes obstáculos de accesibilidad.

Jesús Prieto

Ayudados por familiares, y con el apoyo de voluntarios y guardias civiles para bajar las escaleras que conducen al Obradoiro -ya que muchos iban en silla de ruedas-, los enfermos de ELA fueron recibidos por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, así como por agentes de la Benemérita y policías alemanes y portugueses que han estado colaborando en verano en las tareas de vigilancia en el Camino.

Un afectado de ELA residente en Santiago explicó las dificultades de acceso a los autobuses urbanos y animó a que en España, al igual que en Noruega o Austria, las barreras arquitectónicas vayan desapareciendo.