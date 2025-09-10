Enfermos de ELA ponen el foco en la accesibilidad a su llegada a Santiago
Denuncian las barreras arquitectónicas que todavía existen y la dificultad para viajar en transporte urbano
Redacción
Decenas de personas con esclerosis lateral amiotrófica de toda España culminaron ayer de forma simbólica un tramo del Camino como una llamada de atención a las autoridades sobre los persistentes obstáculos de accesibilidad.
Ayudados por familiares, y con el apoyo de voluntarios y guardias civiles para bajar las escaleras que conducen al Obradoiro -ya que muchos iban en silla de ruedas-, los enfermos de ELA fueron recibidos por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, así como por agentes de la Benemérita y policías alemanes y portugueses que han estado colaborando en verano en las tareas de vigilancia en el Camino.
Un afectado de ELA residente en Santiago explicó las dificultades de acceso a los autobuses urbanos y animó a que en España, al igual que en Noruega o Austria, las barreras arquitectónicas vayan desapareciendo.
