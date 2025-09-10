El WOS da a conocer los altavoces creados por hermanos compostelanos Portela Seijo

Dentro del festival WOS, la sede Afundación en la Rúa do Vilar, 19, ofrece del jueves al domingo en Santiago un proyecto llamado Amplificando la memoria. Se basa en el Organsound, altavoz gallego diseñado en 1972 por los hermanos compostelanos Portela Seijo, inspirado en los órganos de tubos, detalla a EL CORREO la directora de la iniciativa, Acacia Ojea (Vigo, 1994). «Yo los conocí a través de Toño Cabanelas (ingeniero de sonido) pero no eran los originales porque, hace como tres o cuatro años, hicieron un trabajo de remodelación basándose en ellos en colaboración con Organsound...», explica.

Los Portela Seijo

«La idea inicial de nuestro proyecto en esta edición del WOS era generar un espacio de escucha atenta como muy íntima, con una capacidad muy reducida de asistencia y, ¡qué mejor que aprovechar este patrimonio sonoro gallego de los hermanos Portela Seijo!», cuenta Acacia Ojea.

«La familia está muy contenta de que hagamos esto con sus altavoces porque, además, aparte de dar a conocer más estos altavoces, ahora se pone al alcance de la vecindad de Santiago la posibilidad de escuchar cómo suenan», añade Ojea cuyo nexo con Compostela pasa también por su experiencia como colaboradora del festival Curtocircuito.

Acacia Ojea, directora de la iniciativa ‘Amplificando la memoria’, parte del festival WOS, en Santiago.real / Jesús Prieto

Escucha intencionada

Su idea en el WOS con Amplificando la memoria busca fomentar la escucha intencionada. «Me refiero a un estado consciente de estar escuchando», aclara. «En el contexto actual, de mucha hiperestimulación y demás, nos cuesta mucho concentrarnos a escuchar porque estamos como muy dispersos, y eso es muy importante porque, realmente, hoy no sabemos escuchar. Por eso es importante crear estos espacios donde la escucha sea algo central y, a partir de ahí, de la escucha emergen un montón de cosas a nivel emocional, a nivel físico y, en este caso, también a nivel patrimonial por medio de estos altavoces tan especiales. La escucha atenta es conectarse en cuerpo y presencia con atención a lo que estamos recibiendo de forma auditiva».

Xoán-Xil López

La programación incluye una instalación sonora elaborada por el artista multidisciplinar Xoán-Xil López. «Él es una figura muy representativa del arte sonoro y en esta instalación hizo una residencia artística este verano para hacer una pieza sonora que se va a reproducir en loop en esta instalación cuadrofónica con los Organsound, en colaboración con la Universidade de Santiago, porque él fue a la iglesia de la Universidade a trabajar con el órgano que tienen allí para grabar sonidos e investigar la parte acústica y sonora de ese instrumento ya que los Organsound están inspirados en el órgano de tubos», cuenta Acacia Ojea, quien ha colaborado a nivel audiovisual con Lupe Gómez, poeta afincada en Compostela, en el cortometraje titulado A lingua resiste no estómago dun agricultor morto (2022), y en la moda con la cantante Nathy Peluso y la firma Desigual.

«Fue en 2023, para una colección que se presentó en el Teatro Eslava (Madrid) con la colaboración de un músico murciano, Pablo PBSR». «Creo que en el mundo de la moda la música está muy presente y ahora está habiendo una actualización en las referencias musicales que hay en ese tipo de eventos», indica Ojea.