Los aeropuertos de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal centrarán un foro en el Club Financiero de Santiago

El Club Financiero de Santiago organiza el próximo miércoles 24 de septiembre un foro sobre los aeropuertos de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

El programa incluye la celebración de dos mesas de debate, de hora y media de duración cada una. En la primera, prevista para las 10.15 horas, se hablará sobre ‘Las infraestructuras aeroportuarias de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal’. En ella está prevista la participación de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el conselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; los alcaldes de Porto y Braga, Rui Moreira y Ricardo Río, respectivamente, y el concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro. Como moderador estará Martín García, subdirector de EL CORREO GALLEGO.

La segunda mesa, a las 12.15 horas, llevará el título de ‘Las necesidades de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal’ y estará moderada por Serafín Lorenzo, subdelegado de LA VOZ DE GALICIA en Santiago. Sobre el tema debatirán Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia; Ramiro Brito, presidente de la AEMinho-Associação Empresarial do Minho; Luís Nobre, presidente de Eixo Atlántico; el vicesecretario del CFS, José María Fernández; y Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia.

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones del Club Financiero, situado en el Edificio Quercus de la calle Letonia, número 2, del Polígono de Costa Vella.

Debido a la limitación de espacio las personas interesadas tendrán que confirmar su asistencia a través de un email dirigido directamente al Club. Los asistentes se escogerán por orden de inscripción hasta completar aforo.