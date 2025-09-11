PLANES
Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 11 de septiembre en Santiago?
La apertura del WOS, entre otras propuestas para este jueves en Compostela
Tarta Relena, Carme López y Xoán-Xil López, en el festival WOS
INAUGURACIÓN. El festival WOS se abre hoy a las 18:00 h. en la sede de Afundación en la Rúa do Vilar, 19, con Resonancias do pasado: o Organsound coma ponte acústica (panel de pensamento), cita de entrada libre con Yago Portela (uno de los responsables de la recuperación del Organsound e hijo de Juan Portela Seijo), Belén Bermejo, investigadora y Xoán-Xil López (quien ahí mismo, a las 19:00 h., presenta su instalación sonora). Y a las 20 h., en el Teatro Principal, Carme López y Tarta Relena.
Homenaje a Nemesio García Carril
RECONOCIMIENTO. El Paraninfo de la USC acoge hoy (19 h.; Facultade de Historia) el acto de reconocimiento a la figura profesional y humana del añorado compositor y musicólogo Nemesio García Carril (Sobrado dos Monxes, 1943 - Málaga, 2025), como tributo a su trayectoria y vinculación con Santiago, donde realizó estudios humanísticos y filosóficos. Aparte de la interpretación musical que van a hacer Mercedes Hernández y Fernando Reyes, habrá un coloquio con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el maestro Maximino Zumalave; el director musical de la Catedral de Santiago, Óscar Valado; y el compositor Nemesio García-Carril Puy. Interviene además, Dulce García Mella, secretaria de la USC.
Charla de Estíbaliz Santamaría / Estreno de ‘A serie clopen’
La investigadora y musicóloga Estíbaliz Santamaría da una charla con entrada libre (19:30 h.) en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago (RSEAPS). Y el Centro Dramático Galego (CDG) estrena hoy A serie clopen (18 h.), una producción propia con alma de circo dirigida por Pablo Reboleiro. Su elenco está formado por Marián Bañobre, Luz García (foto de la derecha), Johanna Hess, Raquel Oitavén, Inés Santos, Guillermo Solo y Natalia Pajarito.
Concierto en la Praza das Praterías
BANDA MUNICIPAL. La Banda Municipal toca hoy en la Praza das Praterías, cita de entrada libre (19:3 0 h.) bajo la batuta de Casiano Mouriño para ofrecer un programa con obras de Ricardo Dorado, Federico Chueca o Bernardo del Río. Y el domingo, hay prevista una actuación en el campo da festa de Santa Marta (13 h.), igualmente con acceso gratuito.
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Ryanair admite que su futuro en Lavacolla está condicionado por el cierre de la pista el próximo año
- Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
- Una popular influencer gallega encuentra su nueva cafetería favorita en Santiago de Compostela: 'O café está impresionante
- Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago
- De una licencia VTC a la Malatesta: una veintena de negocios buscan cambiar de manos en Santiago
- Campaña de las librerías de Santiago y el resto de Galicia contra la dictadura del algoritmo
- La muestra de Santiago que ha enamorado al National Geographic: finalista a Mejor exposición histórica de España