Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 11 de septiembre en Santiago?

Tarta Relena, Carme López y Xoán-Xil López, en el festival WOS

INAUGURACIÓN. El festival WOS se abre hoy a las 18:00 h. en la sede de Afundación en la Rúa do Vilar, 19, con Resonancias do pasado: o Organsound coma ponte acústica (panel de pensamento), cita de entrada libre con Yago Portela (uno de los responsables de la recuperación del Organsound e hijo de Juan Portela Seijo), Belén Bermejo, investigadora y Xoán-Xil López (quien ahí mismo, a las 19:00 h., presenta su instalación sonora). Y a las 20 h., en el Teatro Principal, Carme López y Tarta Relena.

Homenaje a Nemesio García Carril

RECONOCIMIENTO. El Paraninfo de la USC acoge hoy (19 h.; Facultade de Historia) el acto de reconocimiento a la figura profesional y humana del añorado compositor y musicólogo Nemesio García Carril (Sobrado dos Monxes, 1943 - Málaga, 2025), como tributo a su trayectoria y vinculación con Santiago, donde realizó estudios humanísticos y filosóficos. Aparte de la interpretación musical que van a hacer Mercedes Hernández y Fernando Reyes, habrá un coloquio con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el maestro Maximino Zumalave; el director musical de la Catedral de Santiago, Óscar Valado; y el compositor Nemesio García-Carril Puy. Interviene además, Dulce García Mella, secretaria de la USC.

Nemesio García Carril / cedida

Charla de Estíbaliz Santamaría / Estreno de ‘A serie clopen’

La investigadora y musicóloga Estíbaliz Santamaría da una charla con entrada libre (19:30 h.) en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago (RSEAPS). Y el Centro Dramático Galego (CDG) estrena hoy A serie clopen (18 h.), una producción propia con alma de circo dirigida por Pablo Reboleiro. Su elenco está formado por Marián Bañobre, Luz García (foto de la derecha), Johanna Hess, Raquel Oitavén, Inés Santos, Guillermo Solo y Natalia Pajarito.

Charla de Estíbaliz Santamaría y estreno de 'A serie clopen' / cedida

Concierto en la Praza das Praterías

BANDA MUNICIPAL. La Banda Municipal toca hoy en la Praza das Praterías, cita de entrada libre (19:3 0 h.) bajo la batuta de Casiano Mouriño para ofrecer un programa con obras de Ricardo Dorado, Federico Chueca o Bernardo del Río. Y el domingo, hay prevista una actuación en el campo da festa de Santa Marta (13 h.), igualmente con acceso gratuito.