A análisis en el Cimus los avances en enfermedades como el alzhéimer

El Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas de la USC acogerá el lunes, ante la proximidad del Día Mundial del Alzhéimer (21 de septiembre), una mesa redonda sobre los avances en la investigación y su contribución a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, y en la que participará Agadea.

En el encuentro, en el que especialistas de la Asociación Galega para a Axuda das Persoas con Demencia tipo Alzhéimer como Taida Sánchez aportarán su visión neuropsicológica, Dolores Viña, del grupo CDPharma del Cimus, abordará los mayores factores de riesgo en el alzhéimer y compartirá el trabajo de investigación de su grupo enfocado a la identificación de nuevas dianas terapéuticas para proteger la integridad de la barrera hematoencefálica.

Diagnóstico precoz

Pablo Aguiar, del Laboratorio de Biomarcadores de Imagen Molecular y Teragnosis del Cimus, se adentrará en las técnicas de imagen PET y cómo contribuyen a los avances en el diagnóstico en fases muy tempranas.

José Manuel Brea, del grupo Biofarma, revisará las estrategias de tratamiento, poniendo énfasis en las posibilidades terapéuticas del lecanemab, un anticuerpo monoclonal de reciente aprobación en España.

El psicólogo Jorge Méndez hablará sobre las nuevas terapias farmacológicas y sobre las que se aplican en Agadea.