A análisis en el Cimus los avances en enfermedades como el alzhéimer
En colaboración con Agadea, ha organizado una mesa redonda con especialistas para el próximo lunes
K.M.
El Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas de la USC acogerá el lunes, ante la proximidad del Día Mundial del Alzhéimer (21 de septiembre), una mesa redonda sobre los avances en la investigación y su contribución a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, y en la que participará Agadea.
En el encuentro, en el que especialistas de la Asociación Galega para a Axuda das Persoas con Demencia tipo Alzhéimer como Taida Sánchez aportarán su visión neuropsicológica, Dolores Viña, del grupo CDPharma del Cimus, abordará los mayores factores de riesgo en el alzhéimer y compartirá el trabajo de investigación de su grupo enfocado a la identificación de nuevas dianas terapéuticas para proteger la integridad de la barrera hematoencefálica.
Diagnóstico precoz
Pablo Aguiar, del Laboratorio de Biomarcadores de Imagen Molecular y Teragnosis del Cimus, se adentrará en las técnicas de imagen PET y cómo contribuyen a los avances en el diagnóstico en fases muy tempranas.
José Manuel Brea, del grupo Biofarma, revisará las estrategias de tratamiento, poniendo énfasis en las posibilidades terapéuticas del lecanemab, un anticuerpo monoclonal de reciente aprobación en España.
El psicólogo Jorge Méndez hablará sobre las nuevas terapias farmacológicas y sobre las que se aplican en Agadea.
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Ryanair admite que su futuro en Lavacolla está condicionado por el cierre de la pista el próximo año
- Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
- Quejas de los vecinos de la rúa Carretas de Santiago por la actitud incívica de algunos turistas
- El 30 % de las viviendas que se subastan en Santiago no encuentran comprador
- Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago
- De una licencia VTC a la Malatesta: una veintena de negocios buscan cambiar de manos en Santiago
- Campaña de las librerías de Santiago y el resto de Galicia contra la dictadura del algoritmo