Arraianos lanza tres audiolibros con historias singulares de Galicia

La productora audiovisual Arraianos, de Santiago, acaba de lanzar tres audiolibros listos para su escucha a través de la plataforma Google Play Books. Se trata de proyectos impulsados por Aser Álvarez que vieron la luz en formato de libro clásico y que ahora, a través de una línea de ayudas pionera de la Xunta, dan el salto al formato audiolibro.

Aunque se trata de un soporte desconocido para muchos, Aser Álvarez, responsable de Arraianos, recuerda que tiene un enorme potencial en Galicia, donde el porcentaje de población envejecida y con problemas de vista está por encima de la media. "Os audiolibros permítenlle acceder a estes contidos culturais a consumidores que doutro xeito igual non podían facelo". También son atractivos para público escolar, por ejemplo.

La publicación de los tres audiolibros encaja en la filosofía de Arraianos de divulgar la vida e historia de personajes desconocidos de la cultura gallega. Fueron elaborados durante el verano con las voces del popio Aser Álvarez y de Marta Gómez, alumna en prácticas de un módulo de FP con al que quiso contar la productora para este proyecto, dentro de su apuesta por "darlle oportunidade á xente nova".

También están disponibles en la web https://arraianos.com/wordpress2024/audiolibros/

Carátulas de los tres audiolibros. / ECG

'Xosé Velo Sen Fronteiras'

Publicado en papel en 2022, es una biografía sonora de Xosé Velo Mosquera, el galleguista celanovés que secuestró el barco Santa María en una operación para tumbar las dictaduras de España y Portugal, en una odisea de película desconocida para el gran público y que ahora se puede seguir gracias a este audiolibro. La banda sonora es obra de Moisés Quintas.

'O Camiño de Ramón Chao. Tralas pegadas de Prisciliano'

Proyecto de 2023, el audiolibro es una biografía de Ramón Chao, el vilalbés que triunfó en París como periodista y como dinamizador cultural. Pero la obra se para especialmente en su relación con la figura de Prisciliano, obispo galaico del siglo IV que murió decapitado por hereje. La banda sonora corre a cargo de su hijo, Manu Chao.

'90 Anos nas Ondas. Dos inicios da radio en Galicia aos nosos días'

Esta recopilación de historias de la radio en Galicia entre 1933 y 2023 es una joya repleta de anécdotas y curiosidades. Publicado en 2023 y prologado por Iñaki Gabilondo, recoge las vivencias de aquellos que fueron los pioneros y pioneras de la radio en la comunidad.