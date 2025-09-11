San Serapio de Conxo
Música, xogos, polbo e alegría no San Serapio
Iago rodríguez
A piques de rematar o verán, o barrio compostelán de Conxo celebrará un ano máis as súas tradicionais festas na honra a San Serapio, que causarán furor con diversas actividades lúdicas e propostas musicais dirixidas a todas as idades durante todo o fin de semana.
A encargada de dar inicio aos festexos co pregón será unha cara, e voz, coñecida por todos os santiagueses, a periodista e escritora María Solar. Nada na capital galega, a comunicadora comezou a súa andadura laboral como actriz de dobraxe e traballando para a emisora Radio Compostela.
A súa carreira xornalística centrouse na radio e na televisión autonómica de Galicia, campos aos que leva vinculada dende hai vinte anos. É coñecida por ser a presentadora do programa cultural da TVG Zigzag diario, Ciencianosa, En pé de festa, Arrampla con todo ou A revista fin de semana. Actualmente presenta o cultural Zigzag Fin de Semana na TVG e coordina os programas culturais na CRTVG.
Tamén foi unha destacada figura da Radio Galega, chegando a ser directora e presentadora durante oito anos do programa As tardes da Galega e do programa especializado en literatura Chamando á Terra.
Non suficiente con isto, Solar tamén dedica tempo a unha das súas principais paixóns, a literatura. A súa obra non segue unha liña concreta, pois dende 2008 presentou libros tanto para o público infantil como adulto, que chegaron a ser traducidos a diferentes idiomas: galego, catalán, portugués, polaco, filipino, chinés ou italiano.
O venres, a partir das 20.45 horas, animarán o ambiente os cantos de taberna dos bares Os Mallos, Marló, Conxobar, Caimán, a Pulpería García e a cantina da festa. Pola medianoite, a música da Discomóvil CDC sacará a bailar aos presentes.
O sábado, haberá torneo de chave ás 10.00 horas. Logo, ás 14.00, sesión vermú da man de trío Alborada e, de 16.00 a 20.00 horas, desenvolveránse os xogos A Casa das Linguas. Ás 19 .00 celebrarase unha festa con música dos oitenta e noventa con DJ Quimba e pecharán a xornada o grupo Claxxon e o trío Alborada cunha verbena nocturna a partir das 22.00 horas.
O último día, domingo, terá lugar a saída do Rosario de San Serapio, que partirá ás 11.00 horas da praza das Praterías acompañado da Sesión Musical Veracruz e os gaiteiros da Asociación de música e baile tradicional de Conxo, ata a súa chegada á igrexa parroquial de Nosa Señora da Mercé de Conxo. Ás 13.00 oficiarase unha misa solemne. A orquestra Los Españoles amenizará a sesión vermú do mediodía e, ás 17.30 horas, haberá inchables dispoñibles para socios. As celebracións culminarán coa música da orquestra Los Españoles e o trío Arena.
Por outra banda, os festeiros poderán matar o apetito con exquisitas racións de polbo nos tres días de troula, cortesía da Pulpería García.
Agradecemento da comisión
Dende a comisión de festas de San Serapio aproveitaron a ocasión para «agradecer a todos os veciños e amigos que colaboraron co barrio para poder seguir esta tradición. En especial polo centenario sen concello», así como desexar «unhas festas marabillosas coas que rir, bailar ata caer rendidos e celebrar a vida, que xa se nos demostrou que en moitas ocasións é moi curta.
