Santiago
A campaña solidaria do comercio compostelán visibiliza este mes o traballo do Refuxio de Bando
A tenda de cosmética natural Maravalla mantén en setembro un punto informativo sobre o labor que se fai cos animais e animando á adopción
A campaña '12 Comercios, 12 Sensibilidades', participada polo Concello de Santiago, dedica setembro a visibilizar o Refuxio de Animais, grazas á colaboración coa tenda de cosmética natural Maravalla. Ao longo de todo o mes, o establecemento da rúa das Orfas ten instalado un punto informativo sobre o traballo que se desenvolve en Bando e animando á adopción, e tamén está a recoller doazóns e alimentos para os animais.
A tenenta de alcaldesa, María Rozas explicou onte que «repetimos unha colaboración que tivo moi bos resultados na primeira edición da campaña, o ano pasado, e que nos permite dar a coñecer un pouco máis o traballo que se desenvolve no Refuxio». Rozas agradeceu ás 12 mulleres que impulsan esta campaña, «sumándolle moitas horas ás súas longas xornadas de traballadoras autónomas, e dándolle visibilidade a causas xustas que axudan a construír un Santiago mellor».
Este ano súmase á iniciativa o colectivo As Paxaras, mulleres artistas autoras de ilustracións das que se poden mercar reproduccións. Ana Porto, responsable de Maravalla, explicou que as persoas que colaboren participarán no sorteo das láminas orixinais e dun vale de 50 euros para gastar na tenda. Pola súa banda, Olaia García, directora do Refuxio, agradeceu a colaboración, e lembrou que acollen 500 animais.
