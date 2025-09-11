Clara Cantore y Kreze, protagonistas de los conciertos de septiembre en el Modus Vivendi de Santiago

Clara Cantore y Kreze son parte de la oferta protagonista de los conciertos de septiembre en el pub Modus Vivendi de Santiago. La citada cantautora centra una residencia artística en este local compostelano, con cita en directo el jueves 18 de septiembre (20.30 h.) y el jueves 25, estancia que se prolongará con más fechas por concretar a lo largo del mes de octubre.

Argentina con sangre gallega

Clara Cantore, cantante, autora, bajista y productora argentina de raíces gallegas, trabaja en su próximo álbum, que será una apuesta por la fusión de música de raíces latinoamericanas y de tradición gallega, la tierra de sus antepasados:

AmiguiS y Kreze

Dentro de la oferta de conciertos en Santiago a lo largo de septiembre, en este mismo local, ya el miércoles 24 de septiembre (21.00 h.), dentro del ciclo Clubtura, ofrece una actuación de AmiguiS, formación de trío que nace como extensión del proyecto musical de Migui Bouzó, formada por Andrés Real (bajo), Sara Rodríguez (voz) y Bouzó (voz y guitarra). Comparten esa noche en apuesta de programa doble, con Kreze, banda nacida en A Coruña a base de guitarra, violoncello, viola, piano y voces. En 2024 grabaron su primer disco, "Ser".

Todos los espectáculos previstos este mes en el pub Modus Vivendi funcionan con taquilla inversa, es decir, el acceso es gratuito y, al acabar, cada quien paga lo que cree oportuno.