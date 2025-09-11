Docentes de Santiago y comarca saldrán a la calle el sábado contra los recortes en Educación

Comienza un nuevo curso escolar en Galicia y la foto se repite en numerosos centros: profesorado movilizado contra lo que califican de “recortes continuos” y “precarización” por parte de la Consellería de Educación. CIG-Ensino advierte de que la comunidad educativa afronta septiembre entre carencias de personal, escuelas cerradas y vacantes sin cubrir.

Por ese motivo, el sindicato llama a salir a la calle este próximo sábado 13 en una manifestación en Compostela y convoca una huelga el día 25, convencido de que será un curso “marcado por las protestas crecientes”.

Protestas en el área de Santiago

En el área de Santiago, el secretario comarcal de CIG-Ensino, Rubén Monteagudo, puso voz al malestar en los colegios CEIP Monte dos Postes y López Ferreiro de la capital, el Rodríguez Cadarso de Noia, el CPI Os Dices de Rois, la escuela infantil del Milladoiro (Ames), el CEIP Pedrouzos de Brión o el CEIP de Melide, donde ya se han producido concentraciones. Denuncia también el cierre de tres unitarias —Muros, Queiruga y Seráns (Porto do Son)— y la falta de profesorado en institutos como el Poeta Añón, Xulián Magariños, Marcías O Namorado, Arzúa, Virxe do Mar, Terra de Xallas o el Politécnico compostelano.

Protestas na entrada do CEIP Praia Xardín, en Boiro / Cedida

Monteagudo advirtió que los centros tenían que arrancar con el cuadro completo de profesorado ya “en mayo o junio” y acusó a la Xunta de retrasar deliberadamente la cobertura. “Lo normal es empezar el curso con todo el personal”, subrayó.

Recortes de personal

En Ferrolterra, la secretaria comarcal Andrea Martins describió una situación semejante, con “recortes, sobre todo en personal”, y centros como los CEIP de Canido y San Xoán de Filgueira sin los desdobles necesarios. Aludió también a problemas de seguridad, como en el CEIP A Gándara de Narón, donde “caían piedras dentro de las aulas”. Para Martins, la estrategia de la Xunta se basa en escudarse en los fondos europeos —Plan Mega o Proa+— mientras el presupuesto estructural sigue congelado.

El sindicato critica además la desaparición del concurso de atención preferente, el uso de docentes de apoyo para cubrir plazas comunes y la falta de refuerzos tras la reducción de horas lectivas en Infantil y Primaria. Su mensaje es claro: “Non pedimos traballar menos, senón mellor e en condicións dignas", recalcó Teresa Carballido.

CIG-Ensino también acusa a la Consellería de ofrecer “datos falsos” sobre el número de profesores. Según Ana Rodiño, miembro de la ejecutiva del sindicato, los presupuestos mantienen congelada la cifra de 30.424 docentes desde hay más de cuatro años, mientras que la Xunta presume de 31.756, la más alta de la historia.

La respuesta de la Xunta

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, restó gravedad a las denuncias y aseguró que se trata de “incidencias normales” del inicio de curso que se están resolviendo. En su intervención en el Parlamento destacó que Galicia duplicó en 15 años el número de especialistas en atención a la diversidad, con 3.000 docentes de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, frente a los 1.500 de 2009.

Rodríguez reivindicó el “liderazgo” del sistema gallego como “el más inclusivo del Estado”, con un 93,3 % del alumnado con necesidades especiales escolarizado en centros comunes y la mejor ratio de Educación Especial (3,3 alumnos por aula frente al 5,2 estatal).

También puso en valor medidas recientes como la bajada progresiva de las ratios en Infantil, la incorporación de profesorado de apoyo a través del Plan Mega y una inversión “récord” de más de 300 millones de euros en infraestructuras educativas solo en la ciudad de Vigo.

“O compromiso da Xunta coa mellora da educación pública é máximo”, concluyó Rodríguez, enfrentándose así a un otoño que vuelve a comenzar con protestas en colegios e institutos gallegos.