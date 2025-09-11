Fallece Julia Estremera, rostro solidario de Santiago a través de Afexdi

Julia Estremera Conti, rostro solidario de Santiago a través del colectivo Afexdi y viuda de Juan María Gallego Tato, que fue durante una década director de EL CORREO GALLEGO, falleció en la ciudad de Pontevedra a los 99 años de edad.

Natural de A Rúa, en la comarca ourensana de Valdeorras, Julia Estremera se casó con el periodista lucense Gallego Tato en As Ermidas (Ourense) en 1953. Él inició su carrera periodística en El Progreso, para después dirigir Ferrol Diario en 1973 y, un año después, EL CORREO GALLEGO, cargo en el que permaneció una década, hasta 1984, cuando falleció.

Esa etapa asentó a la familia en Compostela, donde Julia Estremera se convirtió en una persona muy conocida. Madre de siete hijos, presidió la Asociación para a Formación e Emprego de Xoves Disminuidos (Afexdi), un centro ocupacional impulsado a finales de los 90 por un grupo de padres y madres con chicos y chicas con discapacidad, con el objetivo de facilitar su vida personal y laboral.

Su labor en Afexdi le valió algunos reconocimientos, como la Orden del Camino de Santiago.

Gallego Tato, director de El Correo Gallego. / ECG

Entierro este viernes en Boisaca

El funeral por Julia Estremera Conti será este viernes a las 18.00 horas en el cementerio de Boisaca. Posteriormente, a las 20.00 horas, se celebrará una misa en su memoria en la Iglesia del Pilar de Santiago.