García Iglesias loa en la Rseaps los nexos entre Juan Sanmartín y Maximino Teijeiro

El catedrático emérito de Historia del Arte de la USC y colaborador de EL CORREO, José Manuel García Iglesias, impartió este miércoles una charla en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS) sobre la figura del doctor Maximino Teijeiro, su esposa María Reales, y el escultor Juan Sanmartín, que cree relevantes en el Santiago desde finales del siglo XIX a principios del XX. El acto fue presentado por María García-Alén García, gestora cultural en Insólito Diseño + Producto y el presidente de dicha entidad, Francisco Loimil.

Siglo XIX

La charla se basó en los retratos del matrimonio, dos bajorrelieves en yeso, obra de Sanmartín, que son parte del patrimonio de la RSEAPS. Iglesias señaló que Sanmartín firmó esas obras en 1869, precisamente el año en el que Maximino Teijeiro (Monforte de Lemos, 1827-Santiago, 1900) inició su andadura como presidente de la Real Sociedad. Por aquel entonces, recordó, Juan Sanmartín (Santiago 1830-1898), ya era un escultor consagrado, que «había sido autor del Paso de la Santa Cena, tan relevante en la Semana Santa compostelana», subrayó José Manuel García Iglesias.

Ciclo

En cuanto a la figura del doctor Teijeiro, Iglesias (también vicepresidente de la Real Sociedad Económica), afirmó que «valorar su retrato conduce a poner en valor su biografía, tanto en lo que tiene que ver con su carrera docente, siendo catedrático en la Facultad de Medicina, rector de la Universidad y senador nombrado por esa misma institución».

«Teijeiro fue además», añadió, «una persona muy allegada a Eugenio Montero Ríos», destacó García Iglesias en su charla, integrada en el ciclo La RSEAPS y sus fondos artísticos, organizado por esa institución en colaboración con el Grupo de Investigación Iacobus de la Facultad de Geografía e Historia de la USC.

Como todas las conferencias de este ciclo, el acceso para el público es libre y gratuito hasta completar el aforo de la sala y la conferencia fue retransmitida en directo a través del canal de You Tube de la RSEAPS.