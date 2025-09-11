Actúan en Santiago este venres e sábado | Xosé A. Touriñán e Carlos Blanco Actores en 'Somos criminais e punto final'
«O humor é o que nunca pode faltar na nosa nave»
Carlos Blanco e Xosé A. Touriñán recalan esta fin de semana en Santiago co punto final da súa triloxía 'Somos Criminais'. Será cunha dobre función no Auditorio de Galicia (venres 12 e sábado 13 de setembro, ás 20.30 horas) para despedir un proxecto que ten marcado un fito no teatro galego contemporáneo.
Máis de cen mil espectadores ao longo de seis anos avalan un formato no que a retranca e os tópicos galegos serven de materia prima para facer rir… e pensar. A bordo da nave Arteixo II, os dous cómicos propoñen unha viaxe ao “Extramundi de Arriba”, un planeta no que preservar o mellor e o peor da nosa identidade colectiva trala fin do mundo.
Levan seis anos compartindo escenario. Que balance fan deste tempo xuntos?
Touriñán: Empezamos en 2017, logo de rodar Fariña, e desde entón foi un non parar: Somos Criminais, Somos Criminais 2, Unha noite na praia… Para min é un luxo e, sobre todo, unha aprendizaxe brutal. Con Carlos comprobas que se pode vivir desta profesión, mesmo cando todo é incerteza. É un compañeiro que transmite tranquilidade, que che dá seguridade e do que aprendes cada día, tanto no escenario como fóra. Foi e segue a ser un referente para min. Nunca pensei que acabaría facendo todos estes anos seguidos de espectáculos cun dos meus ídolos.
Blanco: Para min tamén é un privilexio. Con Touri todo flúe, é coma un salvavidas. Formamos un equipo pequeno, de oito persoas, pero que se avén á perfección. Iso nótase nas xiras, na forma de traballar e mesmo no ambiente que se crea entre funcións. Creo que esa complicidade e esa química é o que logo se traslada ao público.
Chega agora o final da triloxía. Que vai atopar o público de Santiago?
Touriñán: O que esperan: dúas horas de fartarse de rir, porque tamén nestes tempos fai moita falta. É un espectáculo de despedida no que xogamos coa idea da fin do mundo: Galicia desaparece e temos que decidir que levamos connosco a outro planeta. Igual que nos anteriores, seguimos tirando dos tópicos, pero buscándolles novas voltas, ofrecendo outras lecturas.
Blanco: É o terceiro e último chanzo desta aventura. Superamos os cen mil espectadores en Galicia con Somos Criminais e iso é un éxito enorme para un espectáculo en galego. Queriamos pechar a triloxía cunha historia que tivese algo de épico e tamén de parodia: a nosa Arca de Noé galega, a nave Arteixo II. Ao final, o que propón é unha reflexión divertida sobre quen somos, que queremos salvar e como queremos que nos vexan.
E que cousas decidiron que non podían faltar nesa nave?
Touriñán: Pois todo o que faga vivir e gozar. Desde o marisco ata os churrascos, pasando polas sesións de vermú. Iso é o que eu levaría.
Blanco: Para min o fundamental é que viaxen con nós dúas cousas: a música e o humor. Son a nosa marca de identidade. Onde hai galegos, hai unha orquestra, unha gaita ou unha pandeireta. E o humor é parte do noso ADN. Iso nunca pode faltar.
A comedia é a vosa marca, pero tamén hai unha mensaxe de fondo. Que queredes transmitir?
Touriñán: Sempre xogamos cos tópicos, pero detrás está a idea de que non coidamos o que temos: o territorio, o medio ambiente, o patrimonio cultural. É un espectáculo de risa, si, pero tamén deixa caer mensaxes que nos interpelan, por exemplo cando falamos dos lumes ou da presión de certos proxectos industriais.
Blanco: Buscamos ademais traballar a autoestima. Os galegos temos esa tendencia a non valorarnos o suficiente. A idea de “Galicia, Calidade” parece un slogan publicitario, pero di unha verdade: os nosos produtos, a nosa cultura, a nosa xente teñen unha calidade enorme. Nós xogamos a rirnos de nós mesmos, pero tamén a reivindicarnos.
Tamén ironizades sobre como se retrata Galicia no audiovisual, sempre asociada ao crime…
Touriñán: Si, hai un sketch que é unha especie de segunda parte de As bestas, que chamamos Aínda máis bestas. Rímonos desa imaxe que parece repetirse en películas e series: Galicia como escenario de crimes, narcotráfico ou violencia. Está ben rirnos diso, pero tamén poñer en cuestión como nos ven desde fóra.
Que dirían que explica o éxito destes espectáculos, con público tan variado?
Blanco: Creo que conseguimos algo moi difícil: que unha avoa de 70, a súa filla de 40 e a súa neta de 18 poidan vir xuntas e rir. Buscamos diferentes capas de humor, para que cada quen se recoñeza nalgo: un tópico, unha historia, unha retranca. E tamén creo que hai moita xente que regala entradas como antes regalaba unha iogurteira (risas).
Se quedase só unha hora para a fin do mundo, que farían?
Blanco: Eu, como Fran Pérez ‘Narf’, faría unha última función. Cando son máis feliz é no escenario, así que intentaría convocar xente e dar unha derradeira actuación.
Touriñán: Eu faría unha festa, con boa comida e bebida, rodeado da miña xente. Porque ao final diso vai a vida, de compartir.
E despois desta “fin do mundo”, que futuro ven para o teatro galego?
Blanco: Eu creo que somos unha potencia teatral. Hai talento, hai público e hai historias. O único eido onde penso que aínda temos que avanzar é no teatro de rúa: hai moita demanda e poucos espectáculos preparados para iso. Por todo o demais, o teatro galego goza dunha saúde envexable.
*Somos Criminais e punto final. Venres 12 e sábado 13 de setembro | Auditorio de Galicia | Desde 16,20€ | Entradas á venda en ataquilla.com
