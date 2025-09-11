Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Novo curso no Centro de Linguas Modernas da USC: que idiomas se poden estudar?

No Campus de Santiago está aberta a matrícula para cursar alemán, catalán, checo, francés, inglés, italiano e portugués

O CLM convoca tamén probas para acreditar o coñecemento de idiomas.

O CLM convoca tamén probas para acreditar o coñecemento de idiomas. / Santi Alvite

Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

Dende o pasado venres 29 de agosto, a Universidade de Santiago mantén aberto os prazos de matrícula para os seus cursos de idiomas, que comezan entre finais de setembro e comezos de outubro. No Campus de Santiago ofértase un curso anual de inglés e neste primeiro semestre de inglés intensivo, alemán, catalán, checo, francés, italiano e portugués,  e no de Lugo haberá neste semestre de alemán, francés e inglés en distintas modalidades.

Non terá que realizar un test de nivel previo o estudantado do nivel inicial do idioma ou quen poida acreditar un nivel inmediatamente anterior do MECRL aprobado no ano ou semestre anterior no propio CLM. O estudantado coa acreditación allea ao CLM, debe poñerse en contacto previo co Centro a través do enderezo clm@usc.gal. Nos restantes casos, é preciso realizar un test de nivel previo á matrícula, que será presencial e/ou en liña. Para realizalo hai que inscribirse de balde no período sinalado para cada caso no anexo da convocatoria.

A USC convoca tamén para o 1º semestre do ano académico 2025-2026, cursos de lingua galega para non galego falantes nos campus Santiago e Lugo dirixidos á comunidade universitaria, especialmente ao estudantado e ao persoal docente e investigador que realiza estudos ou estadías na USC con vinculación aos distintos programas de cooperación e mobilidade internacional da Universidade; ao PDI e PTXAS que deba acreditar un nivel de lingua galega na USC; e tamén abertos á cidadanía segundo os requirimentos establecidos na convocatoria. En concreto, ofrécense cursos semestrais para non galegofalantes de 40 horas presenciais e 10 horas de traballo autónomo do estudantado. As clases son de 90 minutos, dúas veces por semana durante catro meses. Finalmente, no curso académico 2025-2026 impartiranse tamén cursos semestrais e cursos intensivos de español como lingua estranxeira (ELE) nos campus Santiago e Lugo, de acordo cos requirimentos establecidos na convocatoria.

Probas de competencia lingüística

Ademais, a USC convoca, de novo a través do CLM, probas para a acreditación do coñecemento de idioma nos niveis B1, B2 e C1. O obxecto das probas é comprobar e, de ser o caso, acreditar as competencias lingüísticas das persoas candidatas nos niveis B1, B2 ou C1 segundo o MECRL, en alemán, español, francés, galego, inglés, italiano e portugués. As probas de competencia lingüística (PCL) son exames sobre as catro destrezas lingüísticas (expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva e comprensión lectora), adaptados aos niveis do MECRL, que organiza o CLM para facilitar a acreditación de niveis lingüísticos en relación coa mobilidade e con procesos selectivos da USC.

Noticias relacionadas y más

Por unha banda, as convocatorias do programa de mobilidade Erasmus+ e outras esixen que os/as estudantes acrediten o dominio da lingua do país de destino (ou da lingua de uso na universidade ou nos estudos que elixa) nun nivel B1 ou B2. Por outra, o estudantado dos países que non teñen como lingua oficial o castelán ou portugués e que desexen cursar na USC estudos de grao ou estudos de mestrado con este requisito de acceso, deberá acreditar o coñecemento da lingua española ou galega mediante o título de nivel B1 ou B2 do MECRL, segundo o caso. Ademais, distintos procesos selectivos na USC esixen que as persoas candidatas acrediten o dominio do idioma do país ou dunha lingua estranxeira.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
  2. Ryanair admite que su futuro en Lavacolla está condicionado por el cierre de la pista el próximo año
  3. Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
  4. Una popular influencer gallega encuentra su nueva cafetería favorita en Santiago de Compostela: 'O café está impresionante
  5. Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago
  6. De una licencia VTC a la Malatesta: una veintena de negocios buscan cambiar de manos en Santiago
  7. Campaña de las librerías de Santiago y el resto de Galicia contra la dictadura del algoritmo
  8. La muestra de Santiago que ha enamorado al National Geographic: finalista a Mejor exposición histórica de España

Carlos Blanco e Touriñán: «O humor é o que nunca pode faltar na nosa nave»

Carlos Blanco e Touriñán: «O humor é o que nunca pode faltar na nosa nave»

Novo curso no Centro de Linguas Modernas da USC: que idiomas se poden estudar?

Novo curso no Centro de Linguas Modernas da USC: que idiomas se poden estudar?

Música, xogos, polbo e alegría no San Serapio

Música, xogos, polbo e alegría no San Serapio

Outono Códax Festival 2025 revela su cartel de conciertos en Santiago

Outono Códax Festival 2025 revela su cartel de conciertos en Santiago

Docentes de Santiago y comarca saldrán a la calle el sábado contra los recortes en Educación

Docentes de Santiago y comarca saldrán a la calle el sábado contra los recortes en Educación

Más medios contra la enfermedad más cruel: decenas de peregrinos con ELA alcanzan Santiago con una 'misión'

Más medios contra la enfermedad más cruel: decenas de peregrinos con ELA alcanzan Santiago con una 'misión'

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 11 de septiembre en Santiago?

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 11 de septiembre en Santiago?

Los aeropuertos de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal centrarán un foro en el Club Financiero de Santiago

Los aeropuertos de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal centrarán un foro en el Club Financiero de Santiago
Tracking Pixel Contents