Novo curso no Centro de Linguas Modernas da USC: que idiomas se poden estudar?
No Campus de Santiago está aberta a matrícula para cursar alemán, catalán, checo, francés, inglés, italiano e portugués
Dende o pasado venres 29 de agosto, a Universidade de Santiago mantén aberto os prazos de matrícula para os seus cursos de idiomas, que comezan entre finais de setembro e comezos de outubro. No Campus de Santiago ofértase un curso anual de inglés e neste primeiro semestre de inglés intensivo, alemán, catalán, checo, francés, italiano e portugués, e no de Lugo haberá neste semestre de alemán, francés e inglés en distintas modalidades.
Non terá que realizar un test de nivel previo o estudantado do nivel inicial do idioma ou quen poida acreditar un nivel inmediatamente anterior do MECRL aprobado no ano ou semestre anterior no propio CLM. O estudantado coa acreditación allea ao CLM, debe poñerse en contacto previo co Centro a través do enderezo clm@usc.gal. Nos restantes casos, é preciso realizar un test de nivel previo á matrícula, que será presencial e/ou en liña. Para realizalo hai que inscribirse de balde no período sinalado para cada caso no anexo da convocatoria.
A USC convoca tamén para o 1º semestre do ano académico 2025-2026, cursos de lingua galega para non galego falantes nos campus Santiago e Lugo dirixidos á comunidade universitaria, especialmente ao estudantado e ao persoal docente e investigador que realiza estudos ou estadías na USC con vinculación aos distintos programas de cooperación e mobilidade internacional da Universidade; ao PDI e PTXAS que deba acreditar un nivel de lingua galega na USC; e tamén abertos á cidadanía segundo os requirimentos establecidos na convocatoria. En concreto, ofrécense cursos semestrais para non galegofalantes de 40 horas presenciais e 10 horas de traballo autónomo do estudantado. As clases son de 90 minutos, dúas veces por semana durante catro meses. Finalmente, no curso académico 2025-2026 impartiranse tamén cursos semestrais e cursos intensivos de español como lingua estranxeira (ELE) nos campus Santiago e Lugo, de acordo cos requirimentos establecidos na convocatoria.
Probas de competencia lingüística
Ademais, a USC convoca, de novo a través do CLM, probas para a acreditación do coñecemento de idioma nos niveis B1, B2 e C1. O obxecto das probas é comprobar e, de ser o caso, acreditar as competencias lingüísticas das persoas candidatas nos niveis B1, B2 ou C1 segundo o MECRL, en alemán, español, francés, galego, inglés, italiano e portugués. As probas de competencia lingüística (PCL) son exames sobre as catro destrezas lingüísticas (expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva e comprensión lectora), adaptados aos niveis do MECRL, que organiza o CLM para facilitar a acreditación de niveis lingüísticos en relación coa mobilidade e con procesos selectivos da USC.
Por unha banda, as convocatorias do programa de mobilidade Erasmus+ e outras esixen que os/as estudantes acrediten o dominio da lingua do país de destino (ou da lingua de uso na universidade ou nos estudos que elixa) nun nivel B1 ou B2. Por outra, o estudantado dos países que non teñen como lingua oficial o castelán ou portugués e que desexen cursar na USC estudos de grao ou estudos de mestrado con este requisito de acceso, deberá acreditar o coñecemento da lingua española ou galega mediante o título de nivel B1 ou B2 do MECRL, segundo o caso. Ademais, distintos procesos selectivos na USC esixen que as persoas candidatas acrediten o dominio do idioma do país ou dunha lingua estranxeira.
