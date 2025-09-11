«Somos de los países que más cuerpos dona a la ciencia»

¿En qué se centra el curso para podólogos que impartirá hoy y mañana en la Facultad de Medicina de Santiago?

Mi campo de superespecialización es la anatomía quirúrgica y clínica, sobre todo en pie y tobillo, y hace ya seis años empezamos con este curso para podólogos, en el que explicamos a nivel teórico las estructuras que los alumnos van a disecar sobre pies y tobillos que provienen de donantes de su cuerpo a la ciencia. El bloque teórico dura diez minutos y durante hora y media se realiza la disección anatómica plano por plano de esas estructuras para observarlas, ver realmente cómo es esa estructura de una forma que no se puede ver en la intervención quirúrgica.

¿Qué aporta ese entrenamiento con piezas de cadáver?

Cuando un cirujano opera una estructura anatómica debe hacerlo de forma que haya la mínima exposición y el menor daño a los tejidos, mientras que los anatomistas al diseccionar vemos estructuras anatómicas que un cirujano no puede ver.

¿Ayuda a entender lo sucedido?

Eso sería más en una autopsia. El trabajo de los profesores de anatomía, además de enseñar a los alumnos a entender la complejidad de la anatomía, es volver a ver las estructuras anatómicas y, a medida que van avanzando sobre todo las técnicas quirúrgicas, aprendemos y tenemos necesidad de mirar esas estructuras de forma distinta. Hace unos años descubrimos en la Universidad de Barcelona un nuevo ligamento del tobillo que explicaba bastantes aspectos del dolor crónico porque encontramos un fascículo de un ligamento que tenía una disposición diferente.

Muchos avances, incluso con modelos en 3D, pero el cuerpo humano sigue siendo la base...

Cada día salen nuevos instrumentos, pero un neurocirujano o un cirujano podólogo tiene que entrenarse y perfeccionar la técnica, y lo mejor es hacerlo primero en cadáveres para después intervenir a pacientes vivos. Los modelos no cadavéricos serían un paso intermedio porque la complicación y complejidad de un ser humano a nivel de estructuras anatómicas es inimitable. Además, tenemos la suerte de que España somos uno de los países con más donación de cuerpos a la ciencia, hay mucha conciencia social de que la medicina no puede avanzar sin estas donaciones.

¿De dónde proceden las piezas que utilizarán en Santiago?

En España por ley solo pueden recibir cuerpos donados en las facultades de Medicina de las universidades públicas, con lo que las que se utilizarán son de la de Santiago. Fallecido el donante, pasa el preceptivo tiempo legal de espera y el cuerpo del donante llega a la facultad y, a partir de ahí, se destina a diferentes usos, tanto docentes como para la investigación.