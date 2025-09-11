Santiago
Puente indagará na demora para musealizar a Intermodal de Santiago coa figura de Castelao
Rego alerta de que existen «dificultades» para completar o proxecto e o ministro comprométese a preguntar a ADIF se hai algún bloqueo
A identificación da figura de Daniel Castelao coa Intermodal de Santiago materializouse o pasado 25 de xuño coa inauguración do novo edificio de viaxeiros da estación de tren. Sen embargo, as accións previstas van máis alá de darlle o nome do intelectual galeguista á terminal compostelá. Por iso, onte o deputado do BNG, Néstor Rego, aproveitou a súa interpelación ao ministro de Transportes, Óscar Puente, para lembrarlle que a musealización está incompleta. Puente comprometeuse a preguntar se está a producirse algún «punto de bloqueo» que ralentice a operación.
Proposta en tres niveis
A proposta gráfica para a estación, deseñada por Pepe Barro, contempla tres niveis de intervención. O primeiro deles sería a colocación da palabra «Castelao» en letras grandes nos dous accesos á estación, en Clara Campoamor en sentido horizontal e no Hórreo en vertical con forma de tótem. Ademais, en diferentes espazos da terminal aparecerían estatuas coa silueta de Castelao e dalgúns dos seus debuxos. Por último, inclúese unha especie de centro de interpretación duns 180 metros cadrados, que estaría dividido en catro partes para expoñer en cada unha delas elementos relativos ás catro facetas principais de Castelao: humorista, escritor, político e artista.
A denominación de Estación Daniel Castelao e a intervención museística dentro da terminal foi aprobada polo pleno municipal en 2019. Posteriormente, o acordo do BNG co PSOE para investir a Pedro Sánchez como presidente do Goberno incluíu a execución deste acordo.
Interpelación no Congreso
Rego, nunha interpelación sobre o transporte ferroviario en Galicia, sinalou onte que parte do pacto está cumprido, en referencia á denominación, pero está pendente o proceso de musealización. «É un proxecto que se encargou a un dos principais deseñadores de Galicia e actualmente estase encontrando con algunhas dificultades que se están producindo con ADIF e co Ministerio», apuntou. O deputado nacionalista engadiu que «é importante porque Santiago é a porta de entrada a Galicia, xunto con Ourense, e sería moi interesante que os viaxeiros cando cheguen coñezan máis a nosa cultura», tendo en conta ademais que o 2025 foi declarado Ano Castelao.
O ministro asegurou que ADIF está traballando nun convenio para executar a musealización. Non obstante, indicou que «me interesaré por ver si hay algún punto de bloqueo o algo que esté ralentizando la operación».
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Ryanair admite que su futuro en Lavacolla está condicionado por el cierre de la pista el próximo año
- Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
- Quejas de los vecinos de la rúa Carretas de Santiago por la actitud incívica de algunos turistas
- El 30 % de las viviendas que se subastan en Santiago no encuentran comprador
- Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago
- De una licencia VTC a la Malatesta: una veintena de negocios buscan cambiar de manos en Santiago
- Campaña de las librerías de Santiago y el resto de Galicia contra la dictadura del algoritmo