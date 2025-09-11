Raxoi sigue sin apoyos para pagar la deuda de tres millones a las concesionarias de los buses

El Bipartito de Santiago continúa sin los apoyos políticos necesarios para poder abonar la deuda a dos concesionarias del transporte público urbano. Tanto Tralusa (del grupo Monbus) como Rías Baixas tendrán que seguir esperando por los tres millones de euros que se les adeuda por la liquidación del servicio del año pasado. El pago tiene que ser aprobado en el Pleno Municipal y tanto el PP -que votó en contra en dos ocasiones- como los concejales expulsados del PSOE (que se abstuvieron) no han cambiado de postura. Los no adscritos desvelaron ayer las dos condiciones que exigen al Ejecutivo local para facilitar que se salde la deuda.

Las exigencias

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, Gonzalo Muíños explicó que el pasado mes de julio trasladó tanto a la alcaldesa como al concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, dos peticiones para cambiar su voto en el Pleno. Los no adscritos exigen al Bipartito un «desbloqueo» del nuevo pliego para poder licitar el esperado nuevo contrato del transporte (el actual lleva casi una década caducado). También reclaman un informe técnico que acredite que los importes que se abonan en esas facturas se ajustan a los precios de mercado en lo referente a los buses de alquiler.

Buses alquilados

La deuda del Concello se corresponde, en parte, con el arrendamiento de autobuses que se efectuó de emergencia para sustituir a los vehículos más viejos de la flota, que soportaba múltiples averías y ponía en riesgo a los usuarios del transporte urbano de Santiago. Los primeros alquileres se contrataron al finalizar el mandato de Sánchez Bugallo y el Ejecutivo de Goretti Sanmartín volvió a realizar el encargo a las dos concesionarias sin mediar concurso público en 2023. Actualmente son 23 los vehículos que circulan con esta modalidad contractual por el municipio. El PP justificó su voto en contra por los reparos que la intervención del Concello puso al contrato realizado para alquilar estos buses, acusó al Bipartito de adjudicarlos a dedo y amenazó, incluso, con llevar el tema a la Fiscalía Anticorrupción. Los populares siguen sin ofrecer ningún balón de oxígeno. A través de una nota de prensa, el edil Adrián Villa volvió ayer a cargar contra Sanmartín a la que acusa de «no tener capacidad para gestionar el transporte público de la capital de Galicia».

Raxoi ultima el informe

En respuesta a los requisitos de los no adscritos, desde el departamento de Mobilidade indicaron ayer que el informe sobre los precios de mercado del arrendamiento de los buses «se está ultimando» y se les trasladará «tal y como solicitaron». El Bipartito ha explicado en diferentes ocasiones que la fórmula escogida para alquilar los vehículos en que era la única opción que tenían para que la capital gallega no se quedase sin buses. Mobilidade no aclara, sin embargo, cuándo podrá tener listos los pliegos del nuevo contrato del transporte urbano que también piden los expulsados del PSOE para cambiar el sentido de su voto. «Los diferentes departamentos técnicos están trabajando en los informes previos al inicio de la licitación», afirman fuentes del departamento de Xan Duro. « El Gobierno sigue haciendo un llamamiento a la responsabilidad del conjunto de la Corporación, porque hablamos de facturas por servicios que fueron efectivamente prestados y que por lo tanto tienen que ser pagados», añaden. Mobilidade recuerda que las empresas acabarán recurriendo a la justicia para cobrar la deuda y eso «supondrá pagar intereses, y por lo tanto será más costoso para las arcas municipales».

Caducado

Desde el PP insisten en que «Santiago se encuentra en una situación sin precedentes» y denuncian la «incapacidad política y de gestión de los nacionalistas». Villa recordó ayer que en los últimos nueve años con Compostela Aberta, PSOE y BNG al frente del Concello no se ha logrado sacar adelante un nuevo contrato del transporte. El popular consideró que Santiago cuenta con «el peor transporte público del país» y que la ciudad da una imagen «deplorable». Los vecinos, prosiguió, han «perdido la confianza en un servicio público fundamental para el día a día, que soporta 1,5 averías por jornada, autobuses ardiendo, puertas rotas, daños diversos y golpes, falta de limpieza, ruidos y un largo etcétera».

Las críticas de los no adscritos y el PP a la gestión municipal no auguran a corto plazo un cambio de postura que facilite el pago de la deuda correspondiente al año pasado. La tesorería de Tralusa, a la que se le llegó a deber 5,5 millones de euros, se ha visto algo aliviada esta semana gracias a la autorización por parte del Concello de las facturas que se le debían por los servicios prestados este año, que aún no habían sido abonadas. Para poder pagar los tres millones de euros correspondientes al primer semestre del año no es necesario el apoyo en el Pleno.

Comparecencia de Iago Lestegás Los concejales no adscritos pedirán la comparecencia del titula de Urbanismo, Iago Lestegás, en el próximo Pleno del 25 de septiembre para que dé explicaciones sobre la solicitud de Santiago como zona de mercado de alquiler tensionado a la Xunta. El edil Gonzalo Muíños consideró ayer que el Ejecutivo local está tratando de enmendar su fracaso para lograr la declaración con «ocultismo». Aseguró tener claro que la Xunta no quiere utilizar esta figura que permitirá poner tope a los precios del alquiler en determinados supuestos. Pero acusó al Ejecutivo local de no ser transparente en sus actuaciones. El concelleiro consideró que la primera negativa de Raxoi de rectificar el informe tal como pedía el Instituto Galego de Vivenda e Solo le dio a la Xunta «la excusa perfecta» para poder denegar la solicitud. Tras una reunión técnica mantenida a principios de este mes, el Bipartito se abrió finalmente a establecer las correcciones que se le solicitaban al tiempo que aseguró que también iban a presentar un recurso de reposición contra la denegación de la Xunta. «Esto tendría que haberse hecho ya en el mes de junio», recriminó. «El problema es que parece que lo de menos es poner en marcha políticas que faciliten el acceso a la vivienda a precios asumibles», añadió la concejala Mercedes Rosón. «Lo que importa aquí es esta absurda competencia en la que se han embarrado el PP y el BNG, y los que pierden son los ciudadanos de Santiago», afirmó.

