Recogida de firmas en Santiago para desbloquear la negociación del nuevo convenio de la hostelería

Los trabajadores de la hostelería compostelana salen estos días a la calle para pedir apoyo de cara a la negociación del convenio colectivo. Los sindicatos montaron esta mañana una mesa en la Praza do Toural en la que recogieron 850 firmas para intentar forzar a la patronal a retomar las negociaciones. Mañana entre las 10.00 y las 13.00 horas estarán en la Praza Roxa y el próximo 26 de septiembre realizarán una concentración de protesta también en el Toural.

Los motivos

El convenio provincial de A Coruña caducó el pasado enero y desde entonces las negociaciones están «bloqueadas», explica Ángel Fernández Pintor, responsable del sector de Hostelería de UGT en la provincia. Los trabajadores consideran un «chantaje» la propuesta de la patronal para negociar las nuevas condiciones laborales. Aseguran que para empezar a hablar de algún tipo de subida de sueldos les exigen rebajar la cobertura de las bajas laborales. Fernández indica que los trabajadores llevan cuatro años con los salarios congelados con una importante «pérdida de poder adquisitivo» durante este periodo en el que se ha producido un importante encarecimiento de la vida.

Cobertura de bajas médicas

El principal desencuentro entre trabajadores y patronal gira en torno a la intención de la parte empresarial de modificar a la baja el complemento que en la actualidad perciben los empleados en caso de baja médica. En el convenio vigente hasta finales de 2024, se garantizaba el 100% del salario en la primera baja del año, una medida que la patronal pretende reducir con el argumento de combatir el absentismo. Los sindicatos no están dispuestos a ceder en este punto y en los últimos meses no se ha producido «ningún contacto» con la parte empresarial, explica Fernández. Otros convenios provinciales gallegos sí se han actualizado. Los sindicatos aseguran que tras un verano con una importante ocupación turística, el incremento de facturación y beneficios en el sector contrasta con los suelos que apenas superan el salario mínimo, las jornadas abusivas y la falta de descansos y amenazas con recortar derechos como el de las bajas.