Santiago descubre el recorrido musical de la canción ‘Unha noite na eira do trigo’
La investigadora y musicóloga ribeirense Estíbaliz Santamaría imparte una charla en la Real Sociedad Económica de Amigos del País
La investigadora y musicóloga ribeirense Estíbaliz Santamaría ha acercado este jueves, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela, el recorrido de la canción Unha noite na eira do trigo, tema con letra del poeta gallego Manuel Curros Enríquez y popularizada por Los Tamara en la década de los 70.
Durante la conferencia, titulada Unha noite na eira do trigo: do branco luar ao cinema, Santamaría destacó que la canción tuvo un largo recorrido durante todo el siglo XX, con múltiples versiones de muchos cantantes a ambos lados del charco, especialmente en la América de la emigración.
Además, los asistentes a la charla, organizada por la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, pudieron escuchar varias versiones antiguas documentadas por la propia Estíbaliz Santamaría.
