Sobe o lixo en 2026 e as vivendas baleiras de Compostela pagarán no IBI unha recarga do 50%
O goberno local anuncia que levará ao vindeiro pleno a nova ordenanza coa suba na taxa de residuos e outra xeral que afecta ao Imposto de Bens Inmobles: o obxectivo é adaptarse á normativa estatal consonte á Lei 07/2022
O pleno do mes de setembro vai votar a aprobación, ou non, de varias ordenanzas fiscais, unha delas afecta ao Imposto de Bens Inmobles (IBI) no relativo ás vivendas baleiras. Segundo o que estima o Concello de Santiago, pois non hai rexistro fidedigno por parte da Xunta –administración que ten as competencias sobre vivenda–, na cidade hai unhas 6.100 vivendas baleiras a cuxos propietarios –algúns deles grandes posuidores, é dicir, donos de varias vivendas–, deberán afrontar un incremento no pagamento do IBI de entre un 50 e un 150%.
«A modificación do IBI», explicou en relación a este incremento tributario o concelleiro de Facenda, Manuel César, «non ten un obxectivo tributario senón o de promover que se saque ao mercado», tanto de alugueiro coma de compravenda, máis vivenda. Este gravame do IBI, formulado a proposta da Concellaría de Urbanismo, que lidera o edil Iago Lestegás, ten relación co propio plan de medidas correctoras que impulsa este goberno xunto coa solicitude de declaración de zona de mercado residencial tensionado.
Esta modificación da ordenanza xeral afecta, ademais de ao IBI, ao ICIO (Imposto de Construción de Obras e Instalacións) e ao Imposto de Vehículos de Transmisión Mecánica e teñen por obxectivo adaptar a norma municipal á estatal segundo obriga a Lei 07/2022. No referido ao IBI cómpre salientar que máis alá da carga impositiva aos propietarios de vivendas desocupadas vanse bonificar, nunha porcentaxe de até o 50%, aquelas que teñan paneis solares, baixando o mínimo de quilovatios requiridos para optar á mesma de cinco a dous.
A mesma bonificación vai estar dispoñible no ICIO para as vivendas protexidas e de protección autonómica. No caso dos vehículos, os de etiqueta ECO terán unha bonificación do 25% e mos de cero emisións o desconto pode chegar ao 50% do imposto.
Aumento do tributo do lixo
O 1 de xaneiro de 2026 os contribuíntes de Compostela comezarán a asumir a o incremento no imposto do lixo, cuxo encarecemento se debe «en dous terzos da suba ao taxazo de Sogama», referíase así o edil de Facenda, Manuel César, á eliminación da bonificación aos concellos por parte da empresa autonómica de xestión de residuos, «e pasamos de pagar pouco máis de dous millóns o ano a pagar case catro». O concelleiro compareceu en rolda de prensa para dar conta da nova ordenanza fiscal do lixo que o Goberno local vai levar ao pleno de setembro e que vai supor unha subida do imposto por tramos en función do valor catastral da vivenda.
«A Lei 7/2022 marca o establecemento dunha cota fixa», explicou César, que no caso do Concello de Santiago se vai fixar na taxa mínima que había ate agora (6,17 euros por mes) incorporando unha suba por tramos en función do valor catastral da vivenda pola que se tributa. Desta maneira a cuota mínima «permanece invariable» en 6,17 euros ao mes; no segundo tramo -entre 33.841 e arredor de 55.000 euros de valor catastral- a suba é de 0,80 euros; no terceiro tramo «que chegaría a un valor catastral de 75.000 euros, subirá 1,6 euros ao mes»; no cuarto tramo, que chega a un valor da vivenda de 100.000 euros, sobe 2,40; e no tramo máis alto, «no 20% das vivendas con maior valor catastral», a subida máxima será de 3,20 euros. «Convén lembrar», recalcou o concelleiro, «que na taxa anterior este tramo superior podía chegar a pagar 4,63 euros».
Manuel César indicou tamén que a lei estatal establece, baixo a filosofía europea de que «quen contamina paga», que o establecemento da cota fixa do lixo «non pode ser deficitario», como ate agora asegura o concelleiro que era. «A taxa ten que cubrir o custo do servizo», afirmou o edil para indicar que a previsión de recadación dende a implantación da nova ordenanza o 1 de xaneiro de 2026 é de «en cifras redondas 8.950.000 euros».
O recibo dos contribuíntes será, deste modo, na cota mínima de 6,17 euros ao mes, 74 euros ao ano e no caso dos restantes tramos, a cifra do imposto será de 83,64 euros anuais (segundo tramo); 93,24 euros no terceiro tramo de contribución; 102,84 no cuarto tramo; e 112,44 euros ao ano no tramo impositivo máis alto (o correspondente a vivendas de maior valor catastral, que supoñen o 20% dos inmobles da cidade. O concelleiro de Facenda apuntou ao dar estes datos que «até o de agora o pago do recibo do lixo constituía seis recibos bimensuais», se se aproba esta nova ordenanza poderase facer un pagamento único ou fraccionalo, solicitándoo antes do 1 de xaneiro de 2026, «en tres, cinco ou nove recibos».
Nesta recadación, indicou César que quedan exentas as familias que non cheguen á cifra de renda anual fixada polo Iprem (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples) e haberá unha bonificación do 50% en función do nivel de compostaxe que realicen os fogares.
Contribución das empresas
O concelleiro de Facenda, Manuel César, indicou que no pagamento da taxa do lixo para as empresas do municipio a taxa non se establece segundo o valor catastral senón en función «do epígrafe de actividade económica» no que estean inscritas, seguindo de novo a máxima de que «quen máis residuos xera máis ten que pagar, polo que se grava máis» ás empresas que máis contaminan.
O edil indicou que para empresas e industriaa nova ordenanza contempla unha suba no imposto do lixo que ascende a un 25%, aproximadamente, con respecto á ordenanza anterior «que levaba moitos anos sen actualizar». E deste modo gravará en función da actividade realizada, cunha cuota fixa á que se engadirá un custo polos metros cadrados que ocupe a factoría e polo coeficiente aplicable a cada actividade.
