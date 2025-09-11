Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago

Una persona resulta herida leve tras chocar contra un muro en Laraño

La parroquia registró otro accidente, en el que un vehículo se salió de la vía y quedó volcado en la cuneta

Vehículo volcado en la cuneta tras una salida de vía este jueves en Laraño

Vehículo volcado en la cuneta tras una salida de vía este jueves en Laraño / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

La parroquia santiaguesa de Laraño fue escenario en la mañana de este jueves de dos accidentes de tráfico. El primero de ellos se produjo en la carretera de Vidán a Laraño, en el lugar de A Amañecida, donde un turismo chocó frontalmente contra un muro.

Según relatan testigos presenciales, la conductora resultó herida leve y, aunque fue atendida en el lugar de los hechos por una ambulancia, finalmente fue trasladada al hospital por familiares. El coche sufrió cuantiosos daños materiales en la parte delantera, llegando a desprenderse varias piezas, mientras que una parte del muro se derrumbó.

Noticias relacionadas y más

Estado del turismo tras chocar contra un muro en Laraño

Estado del turismo tras chocar contra un muro en Laraño / Cedida

El otro suceso ocurrió en la carretera de Paredes a Pardiñas, donde un vehículo se salió de la vía y quedó volcado sobre un lateral en la cuneta. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
  2. Ryanair admite que su futuro en Lavacolla está condicionado por el cierre de la pista el próximo año
  3. Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
  4. Una popular influencer gallega encuentra su nueva cafetería favorita en Santiago de Compostela: 'O café está impresionante
  5. Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago
  6. De una licencia VTC a la Malatesta: una veintena de negocios buscan cambiar de manos en Santiago
  7. Campaña de las librerías de Santiago y el resto de Galicia contra la dictadura del algoritmo
  8. La muestra de Santiago que ha enamorado al National Geographic: finalista a Mejor exposición histórica de España

Una persona resulta herida leve tras chocar contra un muro en Laraño

Una persona resulta herida leve tras chocar contra un muro en Laraño

Sobe o lixo en 2026 e as vivendas baleiras de Compostela pagarán no IBI unha recarga do 50%

Sobe o lixo en 2026 e as vivendas baleiras de Compostela pagarán no IBI unha recarga do 50%

Recogida de firmas en Santiago para desbloquear la negociación del nuevo convenio de la hostelería

Recogida de firmas en Santiago para desbloquear la negociación del nuevo convenio de la hostelería

Carlos Blanco e Touriñán: «O humor é o que nunca pode faltar na nosa nave»

Carlos Blanco e Touriñán: «O humor é o que nunca pode faltar na nosa nave»

Novo curso no Centro de Linguas Modernas da USC: que idiomas se poden estudar?

Novo curso no Centro de Linguas Modernas da USC: que idiomas se poden estudar?

Música, xogos, polbo e alegría no San Serapio

Música, xogos, polbo e alegría no San Serapio

Outono Códax Festival 2025 revela su cartel de conciertos en Santiago

Outono Códax Festival 2025 revela su cartel de conciertos en Santiago

Docentes de Santiago y comarca saldrán a la calle el sábado contra los recortes en Educación

Docentes de Santiago y comarca saldrán a la calle el sábado contra los recortes en Educación
Tracking Pixel Contents