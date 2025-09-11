Santiago
Una persona resulta herida leve tras chocar contra un muro en Laraño
La parroquia registró otro accidente, en el que un vehículo se salió de la vía y quedó volcado en la cuneta
La parroquia santiaguesa de Laraño fue escenario en la mañana de este jueves de dos accidentes de tráfico. El primero de ellos se produjo en la carretera de Vidán a Laraño, en el lugar de A Amañecida, donde un turismo chocó frontalmente contra un muro.
Según relatan testigos presenciales, la conductora resultó herida leve y, aunque fue atendida en el lugar de los hechos por una ambulancia, finalmente fue trasladada al hospital por familiares. El coche sufrió cuantiosos daños materiales en la parte delantera, llegando a desprenderse varias piezas, mientras que una parte del muro se derrumbó.
El otro suceso ocurrió en la carretera de Paredes a Pardiñas, donde un vehículo se salió de la vía y quedó volcado sobre un lateral en la cuneta. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.
