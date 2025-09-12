Abre en Santiago la exposición colectiva 'Encontros Eclécticos'

La exposición colectiva Encontros Eclécticos está abierta en Santiago, con entrada libre en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, hasta 27 de septiembre, impulsada por InteresaArte, plataforma que impulsa Teresa Figueiras Meijide desde 2022. Y puede visitarse de 10 horas a 22 h., de lunes a sábado.

Apertura con música

Inaugurada el pasado jueves, el acto de apertura contó con la intervención musical de la acordeonista, Ana Amigo Ribet. Esta colección "es una combinación de siete propuestas diferentes de pintura y escultura, en la búsqueda de una armonía conjunta desbordante de color y pasión", señalan desde la organización

"El estilo y la visión de los artistas participantes consiguen formar un mosaico vibrante de expresividad contemporánea", añaden.

Parte de las obras de esta muestra en Santiago. / Cedida

Siete protagonistas

Siete protagonistas

Estas son las siete personas que hilan la muestra Encontros Eclécticos:

María Haída Serradilla Ballinas (Mhaseba), autodidacta, con una larga trayectoria artística y que pinta con acrílico y hace retratos por encargo con acuarela. María del Pilar Lorenzo Gómez (Deli),. autodidacta que centra su obra en el pensamiento, la reflexión y las emociones... Pilar Cotón, que trabaja en especial la figura femenina y experimenta en ella con el color, la textura, las formas y la variedad de técnicas. Julio Pereira, con décadas de experiencia en el mundo de la publicidad y los medios como dibujante e ilustrador, hoy se centra en el uso de materiales reciclados de la industria para infundirles una nueva vida a través de la creación artística. Gisela Galván, con formación en distintas disciplinas y estudios universitarios en arte y diseño de calzado, ha desarrollado una trayectoria que combina lo conceptual y lo emocional en pintura, grabado, escultura e instalaciones. María Fortes Blanco, cuya trayectoria siempre ha estado vinculada al mundo del diseño por formación académica y profesional. Gabriela Laura Palumbo, que entrelaza en su obra la fantasía y lo conceptual.