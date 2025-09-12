A Academia Xacobea achega en Ribadeo a historia e cultura do Camiño de Santiago
A institución compostelá presenta na sede da Secretaría Xeral de Política Lingüística as XX Xornadas Mar por Medio, que se celebrarán do 19 ao 21 de setembro na localidade lucense
Un encontro para coñecer e vivir máis o Camiño de Santiago. Así se poderían definir as XX Xornadas Mar por Medio que a Academia Xacobea poñerá en marcha do 19 ao 21 de setembro na localidade lucense de Ribadeo. Un programa académico e cultural no que non só se poderá asistir a conferencias e mesas redondas nas que se fale de temas de diversa índole relacionadas co Camiño de Santiago, senón que tamén será posible desfrutar de actividades lúdicas, como os concertos de Manoele de Felisa e da Coral Polifónica de Ribadeo.
Así o fixo saber o presidente da Academia Xacobea, Marcelino Agís Villaverde, que presentou as XX Xornadas Mar por Medio no día de onte, no pazo de San Roque de Santiago, xunto ao presidente de honra da Academia Xacobea, Xesús Palmou Lorenzo; o secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia, Valentín García Gómez; o alcalde de Ribadeo, Daniel Vega Pérez; e a concelleira de Facenda, Cultura, Educación e Igualdade de Ribadeo, Begoña Sanjurjo Santar.
Durante a súa intervención, Marcelino Agís destacou que as xornadas –que este ano celébranse baixo o lema Ribadeo, encontro de Camiños– poñen en valor a tradición xacobea de Ribadeo, "unha vila especialmente sensible coa atención ao peregrino", e o seu papel como porta de entrada a Galicia do Camiño Norte. Así mesmo, Agís quixo agradecer a colaboración da Xunta de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e do Concello de Ribadeo por facer posible unha actividade creada por iniciativa do hispanista británico John Rutherford e recuperada hai varios anos polo presidente de honra da Academia Xacobea, Xesús Palmou, que durante a presentación da súa XX edición calificou de "xuntanzas que se van consolidando".
Pola súa parte, o secretario xeral da Lingua, Valentín García Gómez, salientou o apoio da Xunta de Galicia a este tipo de actividades antes de que o alcalde de Ribadeo, Daniel Vega Pérez, declarase que a localidade da Mariña lucense que acolle as XX Xornadas Mar por Medio é "un punto de encontro, unha capital entre Galicia e Asturias e un faro cultural". "Ribadeo é hoxe seña, un dos poucos concellos de Galicia e España que está a falar do Camiño e da cultura do Camiño, un tema fundamental que abordan as XX Xornadas Mar por Medio", engadiu Vega.
Todos aqueles que queiran presenciar as XX Xornadas Mar por Medio xa se poden inscribir na páxina web da Academia Xacobea ata o vindeiro 18 de setembro.
