Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 12 de septiembre en Santiago?

Humor con Xosé A. Touriñán y Carlos Blanco

El show cómico que protagonizan Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán, dos maestros del humor, llamado Somos Criminais e punto final, ofrece una primera función en Santiago este viernes, en el Auditorio de Galicia, a las 20:30 horas, y mañana sábado, otra, a esa misma hora, pero ya con las entradas agotadas. Para la cita de esta tarde sí hay tickets disponibles desde 16,20 euros en Ataquilla. Y además, hoy, a las 20 h., en el Auditorio Abanca, Facu Díaz y Miguel Maldonado.

De la electrónica del WOS a La Milagrosa

AGENDA MUSICAL. El festival WOS propone, a las 18:30 h., en la Igrexa da Universidade, a Abdullah Miniawy; a las 20:15 horas, en el Teatro Principal, a Sara Persico & Mila Oki present Sphaîra; y a las 22 h., en Capitol, a Purelink; Rainy Miller presents Joseph, What Have You Done?; Los Thuthanaka; Carrier presents Rhythm Immortal; y Djrum. Y en CGAC, a las 16 h., con entrada libre Cora Novoa y Víctor Flores coordinan un coloquio con Certain People, Rea di Made (Vértebra Clube), VerusK, bb.wav, Pálida y Bflecha . Además, en Crechas (21 horas) actúa el grupo La Milagrosa (15 euros;) y en el Sónar, fiesta queer con Clover Bish, Rrrita y Yasmine, show presentado por Liteah (15 euros e incluye consumición; 00 h.).

Cora Novoa, en una imagen promocional. / Viridiana Morandi

Diego Giráldez presenta ‘As obras póstumas’, con Alfonso Pato

LIBROS. La librería Numax acoge hoy en Santiago la presentación del libro As obras póstumas (Xerais), de Diego Giráldez, a las 19:00h. El autor estará acompañado por el periodista Alfonso Pato. Giráldez (O Porriño, 1976) lleva toda su vida profesional vinculado al periodismo y a la comunicación. Además de coordinar varias cabeceras, colaboró como columnista de opinión en diferentes periódicos y es autor de varios trabajos sobre arquitectura y historia. La entrada es libre hasta completar aforo.

Diego Giráldez / cedida

Muestra de Ana Dorrego y Carlos Martínez Casanova

ARTE. La galería Defímeras (Rua de San Pedro, 74 B) alberga, a las 20 h., la apertura de la muestra Icono encarnado, proyecto artístico concebido y dirigido por Carlos Martínez Casanova y Ana Dorrego, que propone una revisión simbólica, visual y crítica de famosas obras de la historia del arte.