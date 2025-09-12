Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alba Nogueira, quinta candidata a la rectoría de la USC: «Fai falta unha renovación de ideas e de proxectos para posicionar no futuro á Universidade»

El auge de universidades privadas, el relevo generacional o la internacionalización de la investigación son algunos de los temas que preocupan a la catedrática de Derecho Administrativo

Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago.

Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago. / Cedida

Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

La carrera por suceder a Antonio López como rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) a partir del próximo mes de marzo suma una nueva candidata. Se trata de Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Facultade de Dereito, quien se medirá por el momento a María José López, Maite Flores, Mar Lorenzo y Rosa Crujeiras.

«Penso que neste momento todas as universidades públicas e a USC tamén, está nun contexto de retos e ameazas relevantes. Considero que a creación acelerada nos últimos tempos e sen grandes controis de universidades privadas obríganos a pensar como competir nese escenario e creo que non se está facendo», comenta Alba Nogueira en conversación con EL CORREO GALLEGO. Sobre este aspecto ve necesario repensar algunos títulos como los másteres de Profesorado o Avogacía al existir «universidades privadas online que xa están xestionando case a metade dos alumnos».

Esto es para la nueva candidata a la rectoría un elemento «que nos debe facer pensar cal é a Universidade do futuro que queremos». También le preocupa el relevo internacional en el PTXAS y PDI. «Hai que acompañar o proceso con medidas de apoio ao profesorado máis novo e tamén de transmisión do coñecemento do sénior, xa que contar con carreiras investigadoras consolidades ten que axudar a facer unha transición suave», especifica.

En referencia a los estudiantes, Nogueira valora que en el periodo postcovid hubo «absentismo nas aulas e situacións de saúde mental máis agudizadas". Esto debe «levarnos a ver como traballar a docencia». En este punto comenta que l introducción de la IA puede ser utilizada para usos docentes, si bien es necesario «ver que tipos de traballos encargamos ao estudantado tendo en conta que a poden empregar».

Otro de sus retos se enmarca en el contexto internacional, donde valora importante ver cómo captar estudiantes foráneos y cómo internacionalizar la investigación propia. "Temos centros de investigación pero hai moitos grupos que fan investigación básica aos que temos que arroupar para que dean o mellor de si", dice, a lo que añade: "En definitiva, hai que ver como conseguimos que traballar na USC sexa fácil, e neste aspecto fai falta unha reforma administrativa".

En referencia al resto de candidaturas habla de "investigadoras e profesororas moi competentes, pero ao mesmo tempo xa estiveron presentes nos gobernos da Universidade en distintos momentos". Así cree que "fai falta unha certa renovación de ideas e de proxectos para posicionar no futuro próximo a unha Universidade con 530 anos de historia, pensar estratexicamente na Universidade de 2050".

Será el próximo mes de noviembre cuando Antonio López tenga que convocar unas elecciones que se llevarán a cabo en febrero. La toma de posesión del nuevo equipo se efectuará en marzo.

