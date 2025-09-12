As doce esixencias dos non adscritos a Raxoi: "Teñen que implantarse con carácter inmediato"
Álvarez, Castro, Muíños e Rosón reafírmanse en continuar a facer "unha oposición propositiva leal coa cidadanía" de Santiago
Os concelleiros non adscritos no Pazo de Raxoi ofreceron a mañá deste venres un almorzo informativo para comunicar as principais medidas que considera que o Goberno local debe resolver "antes do final do mandato" coa esixencia de que "teñen que implantarse con carácter inmediato", asegurou o edil Gonzalo Muíños. O concelleiro reafirmou nesta comparecencia a súa disposición e a das súas compañeiras Marta Álvarez, Mercedes Rosón e Mila Castro a continuar a facer "unha oposición propositiva e leal coa cidadanía" máis tamén deixou sobre a mesa que os non adscritos "non estamos dispostos a que isto siga así os próximos dous anos".
Referíase neste punto Muíños a que no Goberno local "non hai proxectos propios", logo de valorar os dous anos de lexislatura en positivo en canto a que "deron continuidade a proxectos do mandato anterior" pero criticando que o executivo de Goretti Sanmartín "se move por inercia". O concelleiro mencionou a "municipalización frustrada" dos aparcamentos das prazas de Galicia e de Vigo ou a "paralización" da declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado para criticar unha vez máis "a falta de diálogo cos traballadore municipais, coa oposición e cos veciños" e lembrarlle ao Goberno de Sanmartín que os edís non adscritos "somos fundamentais para que calquera cuestión saia adiante" no pleno.
Vivenda, limpeza, senfogarismo e transporte
Os concelleiros non adscritos enumeraron as doce medidas que esixen a Raxoi para o que resta de mandato, aclarando que todas elas están contidas no acordo orzamentario, polo que pediran tamén a potenciación da comisión de seguemento do pacto. Materias coma vivenda, transporte urbano, limpeza do espazo público e atención ás persoas sen fogar centran as peticións dos edís expulsados do PSOE.
"A primeira medida que esiximos ao Goberno local é a constitución da empresa municipal de vivenda", declarou a concelleira Mercedes Rosón, que solicitou que ésta "teña un enfoque integral e non só de rehabilitación", como aposta maioritariamente o executivo, porque "Santiago precisa de vivenda nova e non na periferia" para poder atallar esta crise de acceso a unha residencia.
Rosón puxo sobre a mesa tamén a declaración de zona tensionada e instou o executivo a que "se a Xunta non a facilita" traballen para "deixar o Partido Popular sen excusas" para a súa aprobación. A edil tamén puxo o foco na urxencia de resolver o contrato dos centros socioculturais sinalando "a xestión máis que deficiente" que a falta de licitación do mesmo está a provocar nalgún deles.
Mila Castro puxo sobre a mesa tres medidas máis, con especial relevancia na limpeza da vía pública, así coma nas zonas verdes da cidade. Unha vez máis a edil dirixiuse a Raxoi para explicar que se "a empresa concesionaria non cumpre é porque hai unha goberno que non fiscaliza" as súas obrigas contratuais. Castro sinalou os colectores do vidro matizando que pertencen a Ecovidro e non á concesionaria pero alertando de que "acumulan restos de líquidos que rematan provocando cheiros".
A edil non adscrita denunciou tamén que en dous anos de mandato non se convocou a comisión de estudo do ciclo integral da auga e aproveitou ara denunciar "a actuación desleal" de PP e BNG no anterior mandato "bloqueando o contrato que evitaría as roturas de tubaxes" que agora os populares denuncia.
A sexta das medidas propostas polos catro concelleiros non adscritos referiuse á posta en marcha en outubro dunha nova campaña comercial de Bonos Corazón.
Nas urxencias sociais da cidade centrouse a concelleira Marta Álvarez reclamando que se licite a construción da Casa dos Maiores do Ensanche e a elaboración dun plan de choque entre Servizos sociais e os Semus para loitar contra o incremento do senfogarismo na capital galega.
O edil Gonzalo Muíños reclamou que se inicie o procedemento para dotar o barrio de Santa Marta dun novo complexo deportivo, o reforzo da Policía local e o desbloqueo do convenio para a creación do Parque Comarcal de Bombeiros, do que criticou que quedara "noutro anuncio baleiro do que nada sabemos". Como non podía ser doutro xeito, Muíños falou da necesidade de sacar adiante o contrato de transporte urbano e destacou o desacordo dos concelleiros non adscritos coa de decisión do Goberno local de mudalo de concesión a contrato de servizos polos custos e os riscos que pode supoñer para o Concello, lembrando que se poden producir situacións críticas coma "unha pandemia" e será a veciñanza quen teña que asumir o risco económico que algo así conlevaría.
Eleccións 2027: "Todo se andará"
Preguntados polas súas intencións de cara ás eleccións municipais de 2027 agora que teñen a condición de edís non adscritos logo de seren expulsados do Partido Socialista, e á vista de que seguen a funcionar como grupo pese a que segundo a normativa non tiña que ser estrictamente así, a edil Mercedes Rosón pronunciou un ambigüo "todo se andará". E fíxoo logo de que Mila Castro se referise a que "se fora polas persoas que aínda a día de hoxe nos paran pola rúa para amosarnos o seu apoio, a decisión estaría tomada".
No ámbito máis inmediato, e ante a posibilidade de que nestes dous anos e se non hai acordo orzamentario en 2026 se produza unha moción de censura a Goretti Sanmartín, Mila Castro foi contundente: "A ninguén se lle escapa que o noso programa electoral é dimetralmente oposto ao do Partido Popular".
Sen descartar a posibilidade de concorrer ás próximas eleccións baixo as mesmas siglas, os concelleiros Muíños e Álvarez puxeron a atención en que nos dous anos que restan até 2027 "poden pasar moitísimas cousas, míranos a nós", recalcou Muíños. Un "míranos a nós" que refrendou Marta Álvarez expresando: "Quen nos ía dicir hai dous anos que íamos estar nesta situación", de non adscritos logo da súa expulsión do PSOE.
