As tres universidades e a Xunta promoven o uso do galego
A campaña, que recibiu unha axuda de 30.000 euros, tratará de chegar ás xeracións máis novas
Co fin de fomentar o uso da lingua galega entre o estudantado, as tres universidades galegas e a Xunta de Galicia colaboran na campaña conxunta ‘O galego xa é teu’. A iniciativa foi presentada onte polo director do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago, Manuel Núñez Singala; o secretario xeral da Lingua, Valentín García; e as vicerreitoras de Igualdade e Diversidade da Universidade da Coruña, Cristina López , e de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo, Susana Reboreda.
A iniciativa, coordinada pola Comisión Interuniversitaria de Normalización Lingüística, recibe unha achega do Goberno autonómico de 30.000 euros e, segundo manifestou García, «trátase da primeira acción deste tipo que se desenvolve entre as tres institucións académicas».
A campaña, que se encadra nas liñas de actuación en materia de lingua acordadas nunha xuntanza da Comisión Interuniversitaria mantida o pasado mes de maio, consta dun vídeo a modo de tráiler de película protagonizada por un superheroe con un superpoder, o galego, facendo un chamamento a que este é o momento para demostralo. Tamén se está a difundir nas redes sociais universitarias e nos seus correspondentes portais, tamén se procedrá a distribuir distintos materiais coa imaxe e produtos promocionais, como camisetas, entre a comunidade estudantil.
