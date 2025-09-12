Concentración en el colegio López Ferreiro: piden un docente de Audición y Lenguaje
Sólo tienen uno para atender a 32 niños y niñas con necesidades educativas
Educación di que se «cumpren as ratios»
El equipo directivo del CEIP López Ferreiro reclama a la Consellería de Educación un docente de Audición y Lenguaje (AL), a mayores del que disponen para este curso académico, para atender a los alumnos con necesidades especiales. Por ello han convocado para esta mañana una concentración de protesta delante del centro, entre las 9.10 y las 9.25 horas, «con el objetivo de no interferir en la actividad lectiva».
La directora, Rosa E. Suárez Veiga explica que con 32 niños y niñas con necesidades educativas especiales «aínda que intentemos optimizar recursos non podemos poñer no sitio a outro docente que non teña a formación adecuada». En los cursos previos, Educación les hizo llegar un profesor de refuerzo «incluso tendo menos alumnado con necesidades». En el caso de los docentes de Pedagogía Terapéutica tienen dos, una dotación que considera «suficiente».
La directora recuerda que el pasado mes de septiembre habían enviado un escrito a Indalecio Cabana Leira, director territorial de la Consellería de Educación con el fin de que «doten a nosa escola do profesorado especialista preciso, para seguir ofrecendo a educación de calidade que a nosa comunidade educativa merece».
Desde la Consellería de Educación, indican que el López Ferreiro «conta con todo o persoal necesario para atender o alumnado matriculado neste centro, con 2,5 profesores por riba do que lle corresponde por catálogo». También recuerdan que cuentan con dos especialistas en PT, «cando por número de alumnos e de unidades lle correspondería unicamente un». A mayores, la Consellería viene de reforzar este centro «cun profesor de apoio do Plan Mega a tempo completo e outro a media xornada».
Educación traslada el dato referente a que del total de las 455 plazas que tiene el centro, están ocupadas 376, lo que supone que queden libres 79 plazas. «Todas as aulas cumpren as ratios establecidas, pois para 3º de Primaria envíase profesorado para desdobre», manifiestan.
