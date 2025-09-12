Homenaje a Nemesio García Carril y su atril eterno

Cuando una persona compone música en la soledad de su vocación no sabe si el vuelo de la partitura será largo hasta compartirla con el público durante años o corto al caer en la papelera de la mejora, pero en el caso de Nemesio García Carril, algo indicaba desde joven que el atril de sus días en la música tendría eco eterno. Lo prueba igual el homenaje que le dedicó este jueves la ciudadanía de Santiago, que la repercusión de su trabajo. Ahora mismo, TVE redifunde Los gozos y las sombras, premiada serie de 1982 sobre la novela homónima de Gonzalo Torrente Ballester, cuya banda sonora es obra del añorado compositor y musicólogo nacido en Sobrado dos Monxes, en 1943 y fallecido el pasado julio en Málaga.

Nexo con la obra de Rosalía de Castro

Entre las personas asistentes al acto de reconocimiento a Nemesio García Carril, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, recordó ayer que él fue «director da Escolanía e da Capela de Música da Catedral de Santiago» y, además, resaltó que «formouse en Santiago e desde moi novo ingresou no Seminario Maior para iniciar os seus estudos musicais... e despois foi profesor do Instituto Rosalía de Castro e tamén do conservatorio de música», dijo antes de evocar la conexión del homenajeado con la poética de Rosalía de Castro.

«Foi autor da banda sonora de A filla do mar para TVE e foi quen de gravar a música propia para catro poemas de Rosalía coa soprano Maruxa Villanueva», recalcó la regidora compostelana.

En su discurso, la alcaldesa, melómana confesa, agradeció a «toda a organización do evento, especialmente ao coordinador Maximino Zumalave», el impulso de este abrazo colectivo. El propio maestro Zumalave también intervino en este acto, para hablar, «desde la amistad» sobre la figura y obra de Nemesio García Carril. «Fui asistente suyo durante tres años», rememoró en declaraciones previas a EL CORREO GALLEGO, al aludir a un compositor y docente de honda huella en la capital gallega.

«Aprendí muchas cosas de música de él... Contribuyó mucho a la consolidación de la Escolanía de la Catedral con su trabajo de composición y, gracias a él, se hizo la remodelación de los órganos de la Catedral... Fue también profesor del instituto Rosalía de Castro, parte de su encomiable labor didáctica en Santiago y en otras ciudades... por eso hay tantos escolanos que han respondido a la llamada de este homenaje», resalta Zumalave.

Compromiso con la cultura

«Tocaba muchos instrumentos populares gallegos y conocía muy bien la música gallega porque tenía un fuerte compromiso con la cultura... Su obra se irá valorando cada vez más con el paso del tiempo y este homenaje debe ser un punto de partida para que se ponga en valor su trabajo y se investigue más su obra», propone Zumalave quien mantuvo contacto durante décadas con Nemesio García Carril.

«Un cambio importante en su vida llega cuando deja el sacerdocio y se marcha a un instituto de Granada... Desde la distancia, en sus últimos años, aunque él estaba fuera de Galicia, seguía mucho lo que pasaba aquí y recuerdo su amabilidad cada vez que me llamaba por teléfono al enterarse de algún concierto mío o de que daban uno de los conciertos por televisión, y siempre me comentaba detalles de lo que le había parecido el concierto...», cuenta Maximino Zumalave antes de destacar «la enorme labor de Xavier Freire Chico al hacer infinidad de llamadas para organizar este homenaje».

Visita de su hijo

Entre el resto de asistentes a este homenaje, sobresalió la presencia del compositor Nemesio García-Carril Puy, hijo del protagonista del encuentro. Investigador post-doctoral en Filosofía en la Universidad de Granada, dedicó la tesis a su padre y a su madre, Esperanza Puy Muñoz, que tenía el título superior de piano. Lo hizo con esta explícita nota desde el atril del cariño: «Gracias a mis padres, por ofrecerme siempre que han podido las mejores condiciones para desarrollar una investigación al máximo nivel, apoyándome siempre en mis decisiones y aconsejándome en cuestiones humanas y técnicas que aparecen reflejadas en la tesis».

También acudieron a la cita de ayer en el Paraninfo de la USC, el director musical de la Catedral, Óscar Valado; y la secretaria de la Universidade de Santiago, Dulce García Mella, entre más asistentes de un encuentro donde la música la puso la interpretación de Mercedes Hernández y Fernando Reyes al dar eco a una pieza titulada del homenajeado: A Belén vinde Pastores.

Perfil biográfico y estudio

Nacido en Sobrado dos Monxes el 27 de abril de 1943, Nemesio García Carril cursó estudios humanísticos y filosóficos en Santiago antes de llegar al Conservatorio de Música, aventura formativa que continúa en A Coruña, Madrid y Roma especializándose en canto, dirección, composición y musicología. Entre 1968 y 1980, fue maestro-director de la capilla de música de la Catedral de Santiago. Y fue profesor en los Conservatorios de Ponteareas y Compostela, aparte de su citado rol como enseñante en el Rosalía, impartió su magisterio musical en el Instituto Español de Lisboa y en el Instituto Padre Suárez de Granada (desde 1993 a su jubilación).

En estas mismas páginas, en un artículo de la profesora Pilar Alén, se recordaba el pasado julio que una buena guía para adentrase en la obra de García Carril es el estudio de Juan Pérez Berná titulado Semblanza do compositor Nemesio García Carril: versatilidade e galeguismo (2009), que «incluye la catalogación de una obra que abarca desde pequeños villancicos a cantatas de carácter orquestal».

Grupo de la Escolanía de la Catedral. / Santiago

La Escolanía de la Catedral convoca pruebas de acceso

La Escolanía de la Catedral de Santiago hará pruebas de acceso el 24 de septiembre más el 1 y 8 de octubre en el local parroquial de Santa María Salomé (entrada por rúa de Tras Salomé). La convocatoria está dirigida a menores a partir de 10 años y no requieren estudios musicales previos. Para participar se debe escribir al email escolania@catedraldesantiago.es, indicando el nombre y la edad del candidato o candidata.

La Escolanía fue fundada por Mariano Pérez Gutiérrez, poco tiempo después de ser nombrado maestro de capilla en 1964, llegando luego a participar en el certamen de Loreto (Italia), donde tuvieron la oportunidad de cantar una misa retransmitida a toda Europa en 1968. Continuó la labor formativa Nemesio García Carril, entre 1969 y 1980) y después Xavier Méndez a partir de 1982, pero su repentina muerte un año después, provocó que el coro iniciase un largo periodo de inactividad. En 2008, el Cabildo catedralicio refundó la Escolanía con la labor de José Luis Vázquez. En la actualidad, el coro cuenta con 25 voces y es dirigido por Sofía Rodríguez.