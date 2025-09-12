La hostelería compostelana se resigna a la prohibición de fumar en terrazas

El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado martes al anteproyecto de ley antitabaco, con el que regula, por primera vez, los nuevos productos y amplía los espacios sin humo. La medida que más reacciones está generando es la prohibición de fumar en terrazas, que los hosteleros compostelanos acogen con resignación. «Pode ser un prexuízo» para la actividad de los bares y restaurantes, reconoce el presidente de la Asociación de Turismo e Hostelería Compostela, Ramón García Seara, que al mismo tiempo asume que «se realmente hai estudos que o defenden, non podes pelexar contra iso».

García Seara explica que la nueva restricción «claro que incide» porque en lugares como Santiago en la temporada invernal «o uso da terraza en días de inverno é fundamentalmente pola xente que fuma». El consumo en el exterior de los locales en esta época «non ten sentido, salvo para uso dos fumadores, ninguén se pon nunha terraza a seis graos». Sin embargo, también advierte que, debido a los cambios climatológicos, cada vez son más frecuentes las terrazas que permanecen todo el año, algo que «antes era unha excepción».

"Celo excesivo"

Más allá del impacto en los hábitos de consumo, García Seara considera que «hai un celo excesivo» con la hostelería a la hora de aplicar limitaciones legislativas, mientras que «noutros sectores é moito máis relaxado». De este modo, recuerda que «pasou tamén co Covid, todas as restricións eran fundamentalmente na hostelería,outros sectores apenas resultaron afectados». Por ello, apunta que esa «tendencia a que o sector reciba sancións e limitacións» es algo que «temos asumido porque ten pouca solución».

A la espera de conocer en detalle la norma, el presidente de la entidad compostelana espera que los locales no tengan que enfrentarse a sanciones en caso de incumplimientos por parte de los clientes. García Seara incide en que «por exemplo, cando se bebe fóra dos locais, o normal é que sancionen o local no que está a xente bebendo fóra aínda que o vaso que ten non sexa dese local». Además, cree que a los bares y restaurantes en ocasiones se les pone «un deber de vixilancia excesivo».

Críticas a la ley

El mismo término ha sido el empleado por el presidente de Hostelería de Galicia –la federación que agrupa a las cuatro asociaciones provinciales–, Cheché Real, pero para referirse a la norma en general. En declaraciones a EFE, Real tildó de «excesiva» la prohibición de fumar en las terrazas. «No hay, ni hubo hasta ahora, ningún conflicto entre fumadores y no fumadores al aire libre», indicó, a lo que agregó que si el tabaco «es tan nocivo, que lo prohíban».

Por su parte, Hostelería de España calificó el miércoles de «desproporcionada» la prohibición, expresando su «incomprensión» ante la medida. Además, la entidad alertó del «impacto negativo para el turismo y la imagen internacional del país» de esta norma.