Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lavacolla sigue perdiendo pasajeros mientras Ryanair prepara su salida de Santiago

El Aeroporto de Santiago-Rosalía de Castro cerró los ocho primeros meses de 2025 con 2.202.960 pasajeros, un 12,8% menos que en el mismo período del año pasado

En el mes de agosto, el aeropuerto de Santiago perdió un 10% de pasajeros con respecto al mismo mes del año anterior

En el mes de agosto, el aeropuerto de Santiago perdió un 10% de pasajeros con respecto al mismo mes del año anterior / Antonio Hernández

El Correo Gallego

Santiago

Un 12,8% menos en los ocho primeros meses del año. Ese el balance negativo de pasajeros que acumula este 2025 el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro respecto al mismo período del año pasado. Una tendencia a la baja que rompe el crecimiento que llevaba años registrando. En 2024, Lavacolla vivió un año histórico, alcanzando cifras récord de pasajeros gracias a la recuperación de la actividad tras la pandemia y a la consolidación de varias rutas nacionales e internacionales.

Pasajeros en la cola de facturación de Ryanair en Lavacolla

Lavacolla ha perdido un 12,8% de pasajeros los ocho primeros meses de 2025 con respecto al año pasado / Antonio Hernández

El descenso de este año se produce en un momento delicado, cuando Ryanair acaba de anunciar que cerrará su base en Santiago antes de marzo de 2026, afectando rutas clave como las que conectan Galicia con Canarias, Madrid o Barcelona, entre otras. La compañía citó el incremento de las tasas aeroportuarias como principal motivo de la retirada, una decisión que agrava la situación del aeropuerto gallego y deja en el aire su capacidad para mantener una amplia conectividad.

La salida de la aerolínea más grande de Lavacolla supone un reto importante para Galicia, tanto para el turismo como para los negocios. Con menos vuelos y rutas afectadas, la competencia entre compañías para cubrir el vacío será crucial. En este sentido, Vueling anunció que incrementará en un 15% su oferta en Santiago, con más plazas programadas y un avión adicional durante la campaña de invierno y navideña, buscando compensar la retirada de Ryanair y minimizar el impacto sobre los pasajeros.

Un 10% menos en agosto

La tendencia descendente también se nota en el tráfico mensual. En agosto, Lavacolla registró 346.012 pasajeros, un 10% menos que en agosto de 2024, evidenciando que la caída no es puntual sino continuada durante el verano, la temporada alta de vuelos que operó con una caída del 7,8% en la oferta de plazas.

El aeropuerto compostelano afronta así un escenario complejo: después de varios años de crecimiento sostenido, la combinación de la merma de pasajeros y el anuncio de Ryanair de abandonar la base deja en el aire la evolución de la principal puerta aérea de Galicia y el futuro de las conexiones internacionales y nacionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
  2. Ryanair admite que su futuro en Lavacolla está condicionado por el cierre de la pista el próximo año
  3. Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
  4. Una popular influencer gallega encuentra su nueva cafetería favorita en Santiago de Compostela: 'O café está impresionante
  5. Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago
  6. Campaña de las librerías de Santiago y el resto de Galicia contra la dictadura del algoritmo
  7. La muestra de Santiago que ha enamorado al National Geographic: finalista a Mejor exposición histórica de España
  8. Vueling confirma el aumento de un 15% de sus plazas en Lavacolla tras el cierre de la base de Ryanair

Lavacolla sigue perdiendo pasajeros mientras Ryanair prepara su salida de Santiago

Lavacolla sigue perdiendo pasajeros mientras Ryanair prepara su salida de Santiago

Vuelve el WOS a Santiago: programación completa y horarios del mejor festival indoor de Europa

Vuelve el WOS a Santiago: programación completa y horarios del mejor festival indoor de Europa

Piden cuatro años de prisión para un joven que le rompió un vaso en la cara a otro en una discoteca de Santiago

Piden cuatro años de prisión para un joven que le rompió un vaso en la cara a otro en una discoteca de Santiago

Xunta y rectores apuran un pacto que cierre la crisis de Medicina

Xunta y rectores apuran un pacto que cierre la crisis de Medicina

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 12 de septiembre en Santiago?

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 12 de septiembre en Santiago?

El "mejor sitio de hamburguesas de Santiago" se resiste a la moda 'smash': "Parece que vuelvo a los 80"

El "mejor sitio de hamburguesas de Santiago" se resiste a la moda 'smash': "Parece que vuelvo a los 80"

Concentración en el colegio López Ferreiro: piden un docente de Audición y Lenguaje

Concentración en el colegio López Ferreiro: piden un docente de Audición y Lenguaje

A Academia Xacobea achega en Ribadeo a historia e cultura do Camiño de Santiago

A Academia Xacobea achega en Ribadeo a historia e cultura do Camiño de Santiago
Tracking Pixel Contents