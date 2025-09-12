Lavacolla sigue perdiendo pasajeros mientras Ryanair prepara su salida de Santiago
El Aeroporto de Santiago-Rosalía de Castro cerró los ocho primeros meses de 2025 con 2.202.960 pasajeros, un 12,8% menos que en el mismo período del año pasado
Un 12,8% menos en los ocho primeros meses del año. Ese el balance negativo de pasajeros que acumula este 2025 el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro respecto al mismo período del año pasado. Una tendencia a la baja que rompe el crecimiento que llevaba años registrando. En 2024, Lavacolla vivió un año histórico, alcanzando cifras récord de pasajeros gracias a la recuperación de la actividad tras la pandemia y a la consolidación de varias rutas nacionales e internacionales.
El descenso de este año se produce en un momento delicado, cuando Ryanair acaba de anunciar que cerrará su base en Santiago antes de marzo de 2026, afectando rutas clave como las que conectan Galicia con Canarias, Madrid o Barcelona, entre otras. La compañía citó el incremento de las tasas aeroportuarias como principal motivo de la retirada, una decisión que agrava la situación del aeropuerto gallego y deja en el aire su capacidad para mantener una amplia conectividad.
La salida de la aerolínea más grande de Lavacolla supone un reto importante para Galicia, tanto para el turismo como para los negocios. Con menos vuelos y rutas afectadas, la competencia entre compañías para cubrir el vacío será crucial. En este sentido, Vueling anunció que incrementará en un 15% su oferta en Santiago, con más plazas programadas y un avión adicional durante la campaña de invierno y navideña, buscando compensar la retirada de Ryanair y minimizar el impacto sobre los pasajeros.
Un 10% menos en agosto
La tendencia descendente también se nota en el tráfico mensual. En agosto, Lavacolla registró 346.012 pasajeros, un 10% menos que en agosto de 2024, evidenciando que la caída no es puntual sino continuada durante el verano, la temporada alta de vuelos que operó con una caída del 7,8% en la oferta de plazas.
El aeropuerto compostelano afronta así un escenario complejo: después de varios años de crecimiento sostenido, la combinación de la merma de pasajeros y el anuncio de Ryanair de abandonar la base deja en el aire la evolución de la principal puerta aérea de Galicia y el futuro de las conexiones internacionales y nacionales.
