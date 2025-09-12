Patricia Iglesias no se descarta como candidata socialista a la Alcaldía de Santiago

El líder del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro auguró en junio que el partido podría tener candidato a la Alcaldía de Santiago este año. A la espera de que los socialistas abran el proceso para designarlo se suceden las quinielas. Ayer fue la diputada autonómica Patricia Iglesias la que tuvo que pronunciarse, a preguntas de los periodistas, sobre las opciones de ser ella la que encabece la lista. Iglesias no se descartó, indicando que está a disposición de la formación, aunque también aclaró que no se le ha pasado por la cabeza. «As decisións tómanse cando as tes enriba da mesa», indicó.

En la misma línea se expresó la concelleira Marta Abal, que afirmó que «estaremos onde teñamos que estar». Ante la posibilidad de que sea una mujer quien encabece las listas del PSOE en la ciudad por primera vez, ambas coincidieron en que «como feministas que somos, non imos dicir que non».

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG de Santiago, Aitor Bouza, indicó que la persona elegida «podería estar nesta mesa e podería estar nesta sala». Bouza añadió que «teño a firme convicción de que presentaremos a unha persoa que será capaz de revalidar a Alcaldía». Hasta el momento, también ha sonado el nombre del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, mientras que el portavoz socialista en Raxoi, Sindo Guinarte, tampoco se descartó la última vez que fue cuestionado al respecto.

Críticas de Inés Rey

En su comparecencia, Bouza también se refirió a la polémica originada por su entrada en el Parlamento gallego después de que el exdiputado Julio Abalde pase a ser subdelegado del Gobierno en A Coruña. La salida de este puesto de María Rivas fue tachada de «error» por la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey. Además, los concejales santiagueses expulsados del partido se mostraron muy críticos, hablando de un «mercadeo» de cargos.

Bouza valoró que las palabras de Rey «non entendo que foran un ataque á miña persoa». En cuanto a su entrada en el Parlamento señaló «como en todos os casos en que se da nesta situación, cando un compañeiro marcha, entra o seguinte da lista».

Inicio del cuurso escolar

Los socialistas denunciaron además que el curso escolar empieza marcado por la «falta de profesorado e recursos». Por ello, Abal llevará al próximo Pleno del Concello de Santiago una moción para exigir a la Xunta más recursos.

La concelleira también valoró la situación de impagos a las empresas de transporte urbano. «Non se pode dar unha bofetada ao goberno na cara das empresas», afirmó, defendiendo la necesidad de pagar las facturas pendientes.