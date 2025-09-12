Piden cuatro años de prisión para un joven que le rompió un vaso en la cara a otro en una discoteca de Santiago

Cuatro años de cárcel y 15.800 euros de indemnización. Es la pena que solicita el Ministerio Fiscal para un joven acusado de reventar un vaso en la cara de otro muchacho en un local de ocio nocturno de Santiago. Los hechos ocurrieron el 29 de enero de 2023, al filo de las 06.00 horas, en la discoteca Vanitas, en el Ensanche de la capital gallega, y serán juzgados el próximo viernes en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en los juzgados de Fontiñas.

Según se recoge en el escrito de acusación del Ministerio Público, el procesado, un varón con antecedentes penales por causas diferentes a las que se le juzga, golpeó con un vaso de cristal en el rostro a un chaval de 21 años. La agresión se produjo en medio de una discusión por cuestiones que no han trascendido.

La agresión ocasionó a la víctima una herida inciso contusa de 7 centímetros en la región hemifrontal derecha que alcanzó la región supraorbitaria derecha; una herida de 4 cm en la región infraorbitaria, una herida inciso contusa de 2 cm en el puente nasal, una pequeña abrasión en la pálpebra superior, una herida corneal en el ojo derecho y un fragmento de cristal alojado en el fondo del saco inferior del ojo izquierdo, precisando para su sanidad la aplicación de sutura, alcanzando la sanidad en 11 días básicos y 10 moderados, restando como secuelas distintas cicatrices faciales que suponen un perjuicio estético estimado en 9 puntos.

La Fiscalía considera que los hechos deben ser juzgados como un presunto delito de lesiones, por lo que solicita una pena de cuatro años de cárcel. Además, entiende que el acusado debe indemnizar a la víctima con 1.365,21 euros por los días de curación y con 14.532,18 euros por el perjuicio estético.