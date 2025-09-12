Reigosa, «más optimista» pero pedirá Medicina en octubre si no hay acuerdo

Los tres rectores gallegos se reunieron ayer en Santiago para acercar posturas antes de volver al grupo de trabajo con la Xunta para tratar de desbloquear la situación de Medicina. El encuentro no había sido anunciado previamente, pero Reigosa confirmó ante los medios la cita con sus homólogos de Compostela y A Coruña a pocas horas de producirse.

Ninguno de los protagonistas se pronunció después sobre el resultado de la misma y la Consellería de Educación, que no quiso confirmar si ya conocía su existencia, descartó hacer cualquier tipo de valoración al no ser una de las partes implicadas.

Después de tres encuentros y una comparecencia unilateral de los conselleiros de Sanidade y Educación pidiendo «altura de miras» a los rectores, la actividad del grupo de trabajo se paralizó durante el mes de agosto con la idea de retomarla en septiembre .

Pero los responsables universitarios se han adelantado con un encuentro previo para intentar acercar posturas antes de volver a reunirse con los representantes de la Xunta y el personal sanitario.

«Se somos quen de desbloquear e temos liñas de traballo nas cales as tres universidades poidamos estar cómodas continuaremos co grupo de traballo todo o mes. Senón é así penso que non ten senso perder moito tempo nalgo que non ten futuro», defiende el rector vigués, que preside dicho grupo.

Exterior del edificio de la Facultad de Medicina de la USC en la rúa San Francisco de Santiago. / Jesús Prieto

Optimista

Aunque sigue apostando por el consenso y la descentralización y ayer aseguraba sentirse «máis optimista que hai un mes», asegura que convocará el Consello de Goberno para formalizarla petición de una facultad propia en octubre si finalmente no hay acuerdo.

«Temos prazo ata mediados de outubro para facer pedimento de novas titulacións. Imos ver como se desenvolven as cousas e se somos quen de chegar a eses acordos tan desexables e que xa conseguimos en moitísimas outras titulacións», confía.

«É mellor facer as cousas con acordo. Se despois resulta que non queda outra vía de negociación buscaremos o posicionamento que Vigo e a Universidade merecen. Pero a min paréceme mellor para o sistema universitario galego e a formación máis completa dos nosos egresados que as tres universidades traballemos conxuntamente», añade.

Reigosa hizo estas declaraciones tras una reunión de trabajo con Caballero en praza do Rei. Aunque se llevó a cabo dentro del habitual clima de cordialidad y el regidor acompañó al rector hasta la lonja del Concello para despedirlo, ambos comparecieron por separado ante los medios conscientes de que una de las preguntas sería sobre Medicina. Un tema en el que mantienen posturas encontradas.

Discrepancias

Reigosa dijo «entender perfectamente a reivindicación dunha facultade para Vigo», pero insistió en su apuesta «pola colaboración» entre las tres universidades.

Y Caballero, por su parte, insistió en que Vigo «debe» tener su propia facultad. «Somos la más importante ciudad de España sin ella y otras 22 , incluida Santiago, mucho más pequeñas, sí la tienen. Casi hay una por provincia y el área viguesa suma 670.000 personas. Y tiene profesionales magníficos en los hospitales de Vigo, Pontevedra y Ourense para hacer la parte clínica y la práctica», defendió.

«Es la Xunta la que quiere que solo Santiago tenga facultad y nada apoya eso. En ninguna otra comunidad autónoma pasa esto. El conselleiro es de Santiago y Rueda está contra Vigo, pero ya empieza a ser tarde. La ciudad va a pasar por encima de todo. Quiere una facultad y la va a tener», avisó.

El alcalde vigués también celebró que la ministra de Sanidad y el conselleiro «empiecen a dar marcha atrás» después de reclamar que la ciudad siga acogiendo los exámenes MIR. «Les digo a los dos que aceleren la rectificación y les exijo que aseguren que Vigo tiene los exámenes sin perder un año», reclama.

La Consellería de Sanidade informó el miércoles que el ministerio valorará la recuperación de la ciudad como sede de las pruebas y recordó que la competencia es del Gobierno central.

Para Caballero, que ha enviado cartas a la ministra Mónica García y a la vicepresidenta Yolanda Díaz para reclamar los exámenes, la actuación de Caamaño es de «especial gravedad» porque «ocultó» la decisión de Sanidad y «no presentó alegaciones». Y también critica a los grupos municipales de PP y BNG por quedarse «callados y obedeciendo a sus jefes». «Una batalla más que le ganamos a la Xunta y a la ministra de Sumar», concluyó.

Convenio de 50.000 euros para respaldar la candidatura de Cíes como geoparque El rector visitó ayer el Concello para firmar un convenio de 50.000 euros por el que la UVigo mantiene el apoyo a la candidatura de Cíes como geoparque de la Unesco. Reigosa enfatizó el «compromiso claro» de la institución y se mostró convencido del éxito dadas las condiciones naturales del archipiélago que los grupos de investigación de la institución académica llevan años evidenciando. También se refirió a esta «alianza» el alcalde Caballero, quien señaló que la denominación de la Unesco permitirá preservar el patrimonio natural «además de explotar todas las oportunidades sociales a efectos turísticos». Si prospera, el de Cíes será el tercer geoparque en Galicia, tras los de O Courel y Ortegal, recordó el regidor, además de cargar contra la Xunta por paralizar en 2017 «de forma torticera» la candidatura de las islas a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. «No hizo nada en estos 8 años, simplemente querían ir contra Vigo. Pues ahora arrancamos con el geoparque, que ya no pasa por la Xunta y lo vamos a conseguir», subrayó. El convenio incluye una vertiente científica y otra educativa a través del programa «Planeta Cíes Geoparque». La ETEA fue otro de los temas abordados en la reunión y Reigosa agradeció al Concello la cesión del edificio Siemens. «En breve podería haber algunha nova da Xunta. Nalgún momento parecía que esmorecía o interese ou a capacidade de negociar. Pero vaise achegando ese día para min moi esperado no cal poidamos anunciar que movemos a Facultade de Ciencias do Mar, mestrados e o Centro de Investigación Mariña (CIM) cara a ETEA», aseguró.

