El espíritu de Nueva Orleans se instala en Santiago de nuevo

Música, cultura y comunidad inspiradas en la atmósfera de Nueva Orleans será la propuesta del IV Holanola Lab Fest, que entre el 16 y el 21 de septiembre se celebrará en Santiago y Ourense.

Partiendo de la cuna del jazz, pero abierto a todos los géneros y estilos, es un evento en el que artistas y público tienen ocasión de dialogar en un ambiente horizontal, mezclando sonidos locales e internacionales y celebrando la diversidad musical.

En la programación del Holanola, además de conciertos, hay cabida para las conversaciones culturales, presentaciones, proyecciones y talleres, tomando como punto de referencia la música como herramienta de intercambio y construcción comunitaria.

Propuestas eclécticas

Compostela se convertirá durante la próxima semana en escenario de propuestas eclécticas, en las que se podrá disfrutar del flamenco jazz, la música congoleña reinterpretada en clave contemporánea, la riqueza de la música brasileña y el jazz tradicional de Nueva Orleans.

El certamen arrancará en la capital gallega el próximo martes a las 20:30 horas en el Fuco Lois, donde actuarán Noel McKay & Julián Maeso (entrada libre), para dar paso un día después a The GET a las 21:00 horas en Borriquita de Bélem (entrada libre), y a Leo Middea en el Riquela Club el jueves a las 20:30 h. (entrada 20 euros). El viernes en Borriquita de Belén actuará a las 20:30 horas Boma Bango (entrada libre) y a las 22:15 horas en el Riquela Joe Lastie’s New Orleans Sound feat. Carlos Childe (entrada 20 euros). Ambos locales serán escenario de sendos conciertos el sábado: Borriquita de Belém a las 20:30 horas del de 7xMEDIO (entrada libre) y Riquela a las 22:15 de Inquiry Quintet con Aurora Nealand (entrada 20 €). Ya el domingo, el Holanola se trasladará a Ourense, donde se desarrollará en el Café Torgal, con entrada libre, la Caravana NOLA. Una inicitiva en la que una banda mutante de músicos locales e internacionales viaje en ruta, tanto en furgoneta como en bicicleta, creando, improvisando y compartiendo música con paisajes y comunidades.

Abonos disponibles

Además de las entradas individuales para los conciertos de sala a 20 euros, ya disponibles en ataquilla.com, el festival lanza un abono limitado a 50 unidades por 40 euros, que incluye acceso a los conciertos de Leo Middea, Joe Lastie feat. Carlos Childe y Aurora Nealand’s Inquiry Quintet.