O Consorcio de Santiago participa na noite do Patrimonio con dúas visitas guiadas
Serán á exposición 'Tras a pegada das musas' na Casa do Cabido, da man da artista Mareiras
K.M.
O Consorcio de Santiago participará mañá con dúas visitas guiadas á exposición da Casa do Cabido, na celebración da Noite do Patrimonio, unha iniciativa cultural que se desenvolve de forma simultánea nas quince Cidades Patrimonio da Humanidade de España. Durante unha noite única, os seus centros históricos convértense en escenarios vivos onde dialogan a arte, a historia e a cidadanía.
A primeira cita comezará ás 21:00 horas desde o estudo da artista compostelá María Eiras, Mareiras, ata a Casa do Cabido, onde realizará unha visita guiada á súa mostra, Tras a pegada das musas. Unha hora despois, a visita guiada terá lugar nas dependencias da Casa do Cabido, que este sábado permanerá aberto ao público entre as 21:00 e as 23:30 horas.
Mareiras, en directo
Entre os pases, e ata o peche das instalacións, o público poderá gozar do proceso creativo en directo da artista, que estará pintando nos baixos do edificio.
O Consorcio súmase así á celebración poñendo en valor a creación contemporánea nun dos edificios máis emblemáticos do casco histórico de Santiago.
