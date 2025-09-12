Residencias artísticas en Santiago para seis proyectos vanguardistas

Los seleccionados en la cuarta convocatoria de las ayudas REGA de la Xunta abordarán durante su residencia artística en el Gaiás cuestiones como la investigación de las influencias culturales entre Galicia y Reino Unido a comienzos del siglo XX, la experimentación sonora en torno a la arquitectura de la Cidade da Cultura y el uso de las ondas cerebrales para componer música; o la creación escénica contemporánea y la innovación en el ámbito de la cerámica artística.

62.000 euros de financiación

Los artistas fueron recibidos por el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, quien destacó la importancia de «consolidar unha línea de actuación que ofrece recursos económicos e técnicos, acompañamento profesional e espazos de traballo acondicionados na Cidade da Cultura para dar pulo á ampla e diversa comunidade creativa galega»., y recordó que se han ampliado las ayudas, pasando de cuatro a seis, además de incorporar las artes digitales a las disciplinas ya cubiertas. Lorenzo indicó que Cultura destina a cada proyecto una cuantía de 8.000 euros, superando los 62.000 la financiación total del programa.

En artes escénicas, el jurado profesional de estas ayudas optó por Aburrimento, de Marta Alonso Tejada, en el que la bailarina, actriz y directora escénica ourensana desarrollará un laboratorio de elementos escénicos interactivos para niños, sus familias y futuros docentes. Dream On, de Antúan Rivas, es su ópera prima en el ámbito teatral, con una pieza con un fuerte componente audiovisual y una crítica a la nostalgia del pasado omnipresente en el discurso mediático y las redes.

Neurociencia y música

El proyecto Cerebral 4.0, en el que Alberto Castaño une neurociencia y creación musical, fue el elegido en artes digitales.

Cidade sonora es el nombre de la propuesta del músico y antropólogo asturiano Andrés Rodríguez Monteavaro y el fotógrafo y realizador de Ourense Iván Nespereira para crear un archivo sonoro y visual de la Cidade da Cultura.

La valenciana Mar Ramón Soriano investigará las relaciones culturales, económicas y emocionales entre Galicia y el Reino Unido a comienzos del siglo XX para dar forma a un atlas escultórico, dentro de su proyecto REGA.

Loaira Pérez realizará su proyecto Azulexería en la categoría de diseño. Desde su estudio Raposiñas en A Pobra do Caramiñal hasta el Gaiás, buscará la inspiración para experimentar creando murales de azulejos cerámicos volumétricos.