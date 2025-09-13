PLANES
Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 13 de septiembre en Santiago?
Sábado con propuestas musicales variadas en Compostela
WOS: Beatrice Dillon y Xabier Díaz
MÚSICA. La sede de Afundación (Rúa do Vilar, 19) ofrece dentro del festival WOS una cita en formato de taller con Lindisfarne Sample Pack. Juait, crnds y Xabier Díaz, y, ahí mismo, a las 13 h., Philip Sherburne (sesión de escuchas). A las 13 h., en el Parque de Bonaval, concierto de Malandrómeda con Caamaño. Y de 16:00 h. a 20:00 horas, en a Afundación Xoán-Xil López propone una instalación sonora. A las 16:30 h., la Igrexa da Universidade propone una actuación de Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko Etiort. Y en la Fundación Laboral da Construción, maratón de electrónica con Klein, Beatrice Dillon, Lord Spikeheart, Nazar, aya & MFO present hexed!, CCL; Kavari, Objekt+visuals by MIL111, Simo Cell y Batu.
Concierto de Raigañas con entrada libre
El Museo do Pobo Galego ofrece un concierto folk de entrada libre (12:30 horas; Xardín do Claustro) con las pandeireteiras Raigañas, grupo de la Asociación Xuvenil Raigañas, un colectivo cultural fundado en 1979 en Cerqueda (Malpica de Bergantiños). Y dentro de este mismo recinto, ya más adelante, el día 25 (19 horas, gratis) hay una charla de la investigadora, Iria-Friné Rivera Vázquez, que será presentará por el patrón del Museo, Xosé Ramón Fandiño.
Humor con Xosé A. Touriñán y Carlos Blanco
HUMOR. Somos Criminais e punto final, espectáculo cómico con Xosé A. Touriñán y Carlos Blanco, ofrecen hoy su segundo pase en Santiago, en el Auditorio de Galicia a las 20.30 h. José L. Prieto es el autor, junto a dichos actores, de la dramaturgia de esta propuesta. Estarán en Narón el 27 de septiembre, en Vigo el 4 y 5 de octubre y en Vilagarcía el 25 de octubre.
Concierto de la cantautora brasileña Jacque Falcheti
CONCIERTOS. La cantautora brasileña Jacque Falcheti da un concierto a las 21 h. (8 euros), en el pub Casa das Crechas, a voz y guitarra, cita que promueve la Asociación Brasil Auê. Gira para mostrar canciones de un último disco llamado Crua, trabajo premiado por el Programa de Ação do Estado de São Paulo (ProAc). A lo largo de su carrera, ha cantado por otros puntos de Europa, África y América Latina. En este mismo local, el día 20 actúa Anna Tréa, cantante y multiinstrumentista de São Paulo.
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Una popular influencer gallega encuentra su nueva cafetería favorita en Santiago de Compostela: 'O café está impresionante
- Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago
- La muestra de Santiago que ha enamorado al National Geographic: finalista a Mejor exposición histórica de España
- Patricia Iglesias no se descarta como candidata socialista a la Alcaldía de Santiago
- Recogida de firmas en Santiago para desbloquear la negociación del nuevo convenio de la hostelería
- Fallece Julia Estremera, rostro solidario de Santiago a través de Afexdi
- Alba Nogueira, quinta candidata a la rectoría de la USC: «Fai falta unha renovación de ideas e de proxectos para posicionar no futuro á Universidade»