Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 13 de septiembre en Santiago?

WOS: Beatrice Dillon y Xabier Díaz

MÚSICA. La sede de Afundación (Rúa do Vilar, 19) ofrece dentro del festival WOS una cita en formato de taller con Lindisfarne Sample Pack. Juait, crnds y Xabier Díaz, y, ahí mismo, a las 13 h., Philip Sherburne (sesión de escuchas). A las 13 h., en el Parque de Bonaval, concierto de Malandrómeda con Caamaño. Y de 16:00 h. a 20:00 horas, en a Afundación Xoán-Xil López propone una instalación sonora. A las 16:30 h., la Igrexa da Universidade propone una actuación de Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko Etiort. Y en la Fundación Laboral da Construción, maratón de electrónica con Klein, Beatrice Dillon, Lord Spikeheart, Nazar, aya & MFO present hexed!, CCL; Kavari, Objekt+visuals by MIL111, Simo Cell y Batu.

Concierto de Raigañas con entrada libre

El Museo do Pobo Galego ofrece un concierto folk de entrada libre (12:30 horas; Xardín do Claustro) con las pandeireteiras Raigañas, grupo de la Asociación Xuvenil Raigañas, un colectivo cultural fundado en 1979 en Cerqueda (Malpica de Bergantiños). Y dentro de este mismo recinto, ya más adelante, el día 25 (19 horas, gratis) hay una charla de la investigadora, Iria-Friné Rivera Vázquez, que será presentará por el patrón del Museo, Xosé Ramón Fandiño.

Humor con Xosé A. Touriñán y Carlos Blanco

HUMOR. Somos Criminais e punto final, espectáculo cómico con Xosé A. Touriñán y Carlos Blanco, ofrecen hoy su segundo pase en Santiago, en el Auditorio de Galicia a las 20.30 h. José L. Prieto es el autor, junto a dichos actores, de la dramaturgia de esta propuesta. Estarán en Narón el 27 de septiembre, en Vigo el 4 y 5 de octubre y en Vilagarcía el 25 de octubre.

Xosé A. Touriñán e Carlos Blanco en 'Somos criminais e punto final' / Aigi Boga

Concierto de la cantautora brasileña Jacque Falcheti

CONCIERTOS. La cantautora brasileña Jacque Falcheti da un concierto a las 21 h. (8 euros), en el pub Casa das Crechas, a voz y guitarra, cita que promueve la Asociación Brasil Auê. Gira para mostrar canciones de un último disco llamado Crua, trabajo premiado por el Programa de Ação do Estado de São Paulo (ProAc). A lo largo de su carrera, ha cantado por otros puntos de Europa, África y América Latina. En este mismo local, el día 20 actúa Anna Tréa, cantante y multiinstrumentista de São Paulo.