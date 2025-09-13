Borrell y Tosar, finalistas del premio ‘Lorca, Guerra da Cal, Blanco Amor’ que promueve el Casino de Santiago

La Asociación Cultural Casino de Santiago también vuelve al cole. Su primer acto del nuevo curso será la conferencia que Jesús A. Núñez Villaverde de miércoles 17 de septiembre (19 h.) en el Casino de Santiago, charla que lleva por título Palestina y Ucrania, dos pruebas decisivas para el futuro de la Unión Europea, un tema candente como pocos en la política internacional.

Premio 'Lorca, Guerra da Cal, Blanco Amor'

Además, el presidente de la citada asociación, Ubaldo Rueda, anunció este viernes también que dentro de las actividades que se desarrollarán durante este trimestre, destaca el premio Lorca, Guerra da Cal, Blanco Amor, al diálogo y a la concordia, galardón para cuya quinta edición están propuestos como finalistas el político catalán Josep Borrell y el actor lucense Luis Tosar, «unidos por su firme compromiso contra el genocidio que tiene lugar en Gaza».

Esa misma denuncia la hace suya la entidad convocante de esta distinción que recuerda los nexos entre Federico García Lorca y Santiago, como prueba el hecho de que llevase La Barraca a la Praza da Quintana y que escribiera 6 Poemas Gallegos, versos escritos entre 1932 y 1934 donde colaboraron con él, Guerra da Cal y Blanco Amor, y que fueron publicados en 1935 en Compostela a través de la Editorial Nós.

Premio Novela Europea

Por otro lado, Maribel Martín, parte destacada de la directiva de la asociación anunció que el 30 de septiembre se presentará el libro Franco y yo, «una atípica biografía» escrita por el periodista Jesús Ruíz Mantilla. Ya en octubre, los días 28 y 29 se harán las actividades de la entrega del XVIII Premio Novela Europea a Delphine de Vigan (autora gala) y Bernhard Schlink (escritor alemán). Y en noviembre, se presentarán los debates de las novelas finalistas del XIX Premio Novela Europea.

Más asistentes y apoyos

Al acto de este viernes en el Casino de Santiago acudieron además, el secretario xeral da Lingua, Valentín García; la concelleira de Dereitos Sociais, María Rozas; la edil no adscrita, Mercedes Rosón; el director del IES Pontepedriña, Javier Dapena; Laura Lorenzo, integrante de la directiva de la asociación y el profesor de Filosofía, Xesús Fernández Sulleiro.

Las actividades de este programa de la Asociación Cultural Casino de Santiago cuentan con el apoyo de la Xunta de Galicia, el Concello de Santiago, Paradores (Hostal dos Reis Católicos), Institutos de Compostela , Librarías de Compostela y Comercio Punto Compostela.