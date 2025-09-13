La empresa de Santiago que busca transformar el fútbol con IA

Un resumen con las jugadas más destacadas de quince minutos de un partido de fútbol o información sobre un jugador concreto para luego compartir con amigos. Esto es lo que proporciona por primera vez al usuario un novedoso proyecto internacional en el que participa la compostelana empresa Tesla Technologies & Software SL, quien este domingo lo presentará en el IBC (International Broadcasting Convention) en Ámsterdam, siendo la mayor feria mundial de proveedores de tecnología, empresas de medios y creadores de contenidos.

La empresa comenzó a funcionar en la capital gallega en el año 2011 de la mano del compostelano Esteban Vázquez, CEO, y Antonio Varela; ambos ingenieros informáticos, si bien en la actualidad tienen oficinas en Madrid, Reino Unido, Rumanía y Argentina. «Nos hemos ido especializando en función de la región donde abríamos», explica en conversación con EL CORREO GALLEGO, Esteban Vázquez. En España se centran en consultoría tecnológica y cuentan con clientes como Telefónica o la Guardia Civil. «Resolvemos retos muy complejos como temas de realidad virtual, realidad aumentada o inteligencia artificial», dice. Los videojuegos, proyectos de I+D o la presentación de soluciones integrales a bancos u hospitales privados son otros de sus trabajos.

El nombre de Tesla lo escogieron por el ingeniero eléctrico Nikola Tesla. «Nos gustaba la idea y realmente pusimos el nombre antes de que fueran tan conocidos los coches Tesla, pero en el resto de países tuvimos que cambiar el nombre si bien tenemos la marca registrada para desarrollo de software», especifica.

En el punto de miran tienen el proyecto ‘Changing the game... Again’, que tiene como impulsor a la empresa de telecomunicaciones estadounidense Verizon Communications Inc. y que en estos momentos está centrado en el fútbol, aunque tiene una versión para críquet. Puede una persona ver un partido como aficionado y obtener información sobre él en una segunda pantalla, como un teléfono móvil o una tablet. «Tenemos un sistema de inteligencia artificial que primero aprende de tus costumbres y de lo que te gusta, lo que consiste en hacer un sistema de hiperpersonalización de contenido. Cuanto más interaccionas con el sistema, más aprende de ti. Cuando ya sabe lo que te gusta saca la información orientada hacia tu perfil en la segunda pantalla», explica Vázquez en detalle.

De esta manera, la interfaz transmite el partido en tiempo real y «todos los eventos que van sucediendo en el partido con los detalles de las estadísticas». También ofrece un sistema que «nos permite hacer preguntas activamente tanto del propio partido o jugador, o incluso de partidos anteriores». Y el usuario puede además pedir a la IA que genere resúmenes personalizados en tiempo real del partido. «Le puedes pedir los eventos más interesantes de los últimos 45 minutos y te monta un vídeo a medida», asegura. Todo esto se puede compartir a través de redes sociales como Facebook o WhatsApp.

A este nivel no se había creado nada hasta el momento. «Nadie tiene un punto único donde centralizar todo y que te hiperpersonalice el contenido», sostiene. En el sureste asiático ya se está utilizando el proyecto para criquet. Para partidos de fútbol, el ingeniero compostelano incide en que esperamos que esté disponible en el mercado para finales de año».

El proyecto se presentará mañana en el auditorio del IBC, aunque ya desde la empresa han tenido la oportunidad de demostrarlo al público en un stand durante la celebración de una feria que comenzó ayer. «Lo que buscamos es enseñar la tecnología y obtener feedback porque aquí están todos los grandes del sector como Dazn, Amazon Telefónica o Microsoft», cuenta.