Una estudiante en coma etílico en la primera noche de marcha universitaria en Santiago

Arranca el curso universitario y con este vuelven a Santiago los jueves de marcha nocturna. Lejos quedan los macrobotellones que se celebraban para inaugurar el año académico en el campillo del Campus Vida. La fiesta ahora se ha trasladado a los pisos y pub y discotecas en la medida en que lo permiten las economías de los estudiantes. El primer jueves universitario se saldó con un tremendo susto para una joven que tuvo que ser trasladada al servicio de Urxencias del hospital Clínico Universitario de Santiago en estado de coma etílico.

El CHUS confirmó que en esta edición se ha registrado, afortunadamente, solo una intoxicación de estas características, cuando frecuentemente se anotaban varios casos. La muchacha fue trasladada en ambulancia al centro hospitalario después de que las personas con las que se encontraba de marcha diesen la voz de alarma de su indisposición. Recibió asistencia médica durante varias horas en el Clínico, si bien hacía ayer a mediodía fue dada de alta para continuar con la recuperación en su casa.

Además, con el inicio del curso universitario han vuelto los problemas de convivencia en las comunidades de vecinos debido a las fiestas en pisos a altas horas de la madrugada. Según se recoge en el parte de incidencias de la Policía Local, que hizo público ayer el Concello de Santiago, la noche del jueves los agentes recibieron ocho llamadas de vecinos para denunciar ruidos en otras viviendas donde se estaban celebrando fiestas. Los agentes acudieron a las llamadas vecinales, y comprobaron que en el momento de vigilancia cinco de los guateques seguían activos. La Policía Local recomienda a los estudiantes abrir siempre la puerta a los agentes en estos casos y facilitar su identificación, puesto que una actitud de colaboración puede ayudar a evitar expedientes sancionadores. Además, aunque no se abra la puerta, el cuerpo municipal siempre acabará identificando a los inquilinos puesto que se solicitarán sus datos a los propietarios de las viviendas.

Por otro lado, con la vuelta del ocio nocturno también han repuntado las propuestas de sanción por orinar en la vía pública. La Policía Local de Santiago intercepó entre la noche del jueves y la madrugada del viernes a un total de 14 personas que estaban haciendo sus necesidades en plena calle. Evidentemente, fueron propuestas para sanción.

La ordenanza municipal recoge que las multas por orinar en la vía pública se mueven entre los 100 y los 300 euros, aunque puede alcanzar los 750 euros si la infracción se comete en espacios concurridos, con presencia de menores, o si afecta a monumentos o espacios protegidos, como la Catedal de Santiago.

Conducción temeraria.

Los agentes municipales también multaron la madrugada de ayer a un conductor que fue interceptado en la plaza de Vigo, en pleno Ensanche de Santiago, cuando realizaba una «conducción antirregulamentaria», es decir, de carácter temerario. El hombre fue denunciado administrativamente por presuntas infracciones de conducción negligente, emisión de humos y reformas de importancia en el vehículo no autorizadas.

En la jornada del jueves también se registraron dos accidentes con varios turismos implicados, aunque en ninguno se produjeron daños personales.